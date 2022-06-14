壽司「正確吃法」老饕認了！外行人吃錯20年：日本正統的
壽司向來深受台灣人喜愛，近年來台灣進駐許多迴轉壽司品牌，多樣化的美食深受不少老饕喜愛。不過，就有內行網友揭開壽司「正確吃法」，而引來老饕激讚「在日本都這樣！」
原PO於臉書社團《爆廢公社》上分享，好奇詢問「有人跟我一樣，吃壽司用到三個疊子的嗎？」他隨即曬出照片，從畫面中可見3個碟子，從左至右分別是薑片、山葵和醬油。而原PO也曝光正確吃法，表示「就是要把山葵塞進去飯跟生魚片中間；生魚片沾醬油，不是飯沾醬油」。
貼文曝光後，瞬間引起老饕們認同回應，「真的，山葵跟醬油不混合才好吃」、「我也是這樣吃！和醬油混合後，哇沙米味道根本不夠」、「日式正宗XD」、「看價格決定沾」、「對啊！在日本都這樣的」、「20歲才知道」；甚至有內行人加碼分享，指出「正常是直接肉沾醬油吃，山葵廚師做的時候已經抹了，如果要重一點就用筷子取你要的量，抹在魚肉上面」。
事實上，爭鮮曾於臉書粉絲團上貼出一段吃壽司學問的影片，教學民眾享用壽司的潛規則，其中就提到吃壽司食最好別將醋飯拿去沾醬油，若飯沾到醬油不僅容易散開，還會讓壽司失去原有的風味。
另外，多數人會將山葵和醬油攪和，其實也不太建議這樣的做法，正確食用方法因是將山葵直接用筷子夾取少量，塗在壽司上，最後將壽司180度翻轉，將塗有山葵的食材沾取醬汁，再順勢入口。（編輯：陳雅雲）