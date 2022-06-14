取餐等不到人？「尷尬原因」外送員無奈認了：遇到沒辦法
外送平台的興起和普及，讓民眾不需出門，就能吃到美味的餐點和飲料，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，因此常發生許多令人無語的事件，近日一名外送員就分享，他依客人要求送餐到指定位置後，卻發現找不到彼此，釐清過後才知道，兩人根本在不同縣市，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「UberEats/FoodPanda外送員討論區」發文，開頭就直言「史上最瞎訂單」，他表示將餐點送到後打電話向客人告知，對方也馬上下樓取餐，怎料5分鐘過後客人卻急忙回電說道「你在哪裡，我沒有看到你」，原PO則錯愕回覆「我在門口啊！三民路xxx號」。
接著兩人持續透過通話尋找彼此，從所在位置附近的建築物，如醫院、銀行大樓、早餐店、超商等都對照一遍，但仍毫無進展，最後原PO直接表明自己在「三民路、崇德路、五權路的交岔路口」，結果客人竟語出驚人，說道「奇怪了，桃園沒有這些路啊」，原PO這才明白，桃園跟台中都有「三民路三段」，是「桃園客人訂到台中的餐」，說明過後才結束長達20分鐘的鬧劇，但也為此收獲一堆免費餐點。
貼文掀起熱議，網友紛紛回應「好好笑，我也很常這樣訂錯，外送員抱歉了」、「有可能出遊時訂過、回家忘記改」、「還好沒做白工啦，賺到一餐」、「噗～這也錯的太離譜」、「這客人真的是人才啊」、「原PO還挺有耐心的耶」、「哈哈哈好荒謬，今日最好笑」。
此外，也有不少外送員分享「我接過桃園單從高雄叫的」、「上次也遇過一次，彰化客人訂台中的餐」、「不會是最遠的，我遇到過新莊送屏東內埔的」、「沒事啦昨天台北遇到高雄的，問我能不能送澄清湖」、「很多客人這樣不長眼睛」、「超多人訂餐這樣，請多多檢查啦」、「我還遇過外島的」。（編輯：張志浩）