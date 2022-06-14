牛肉麵只會吃原味？老饕「加一瓶」香氣噴發：整碗舔乾淨
牛肉麵是台灣的國民美食之一，街上許多小吃、麵攤也都將牛肉麵做為主打商品，而除了軟嫩的牛肉搭配Q彈的麵條外，「湯頭」的重要性也是牛肉麵能否美味的關鍵，對此一名網友就分享，有店家將牛肉麵煮好後，加入「一瓶」液體，香氣和口感瞬間升級，引發眾人熱議。
原PO在影音平台Tik Tok發出影片，分享牛肉麵的特殊口味，他表示「第一次看到牛肉麵加威士忌」，只見影片中，老闆先將麵條燙熟後，將牛肉、蘿蔔、蔬菜等倒入，接著用量杯取出適量的「威士忌」，直接淋在麵條和配料中，最後倒入湯頭完成「威士忌牛肉麵」。
影片曝光後已有將近20萬觀看次數，網友紛紛留言「這太特別了吧」、「第一次看到耶，整個好想吃」、「請問在哪裡啊！太特別了吧」、「感覺很配耶，好想試試看」、「半夜滑到這個，餓到不行啊」、「這是先把牛肉灌醉嗎」、「會醉的牛肉麵，必須去踩點」、「這樣配我一定整碗舔的乾乾淨淨」。
原PO也公布，事實上這個特色的「威士忌牛肉麵是出自於台南的「紅鶴牛肉麵」，《NOWnews今日新聞》記者也實際查詢店家Google近期評論，不少網友提到「這個湯頭真的…我直接給100分」、「威士忌這個聽起來很亂來的口味，竟然那麼好吃，酒香很重卻融合不會突兀」、「推薦威士忌牛肉麵要嘗試看看」。（編輯：張志浩）