大眼妹「麻繩綁上圍」！野外解放被看光 本尊竟是AV女優
日本AV女優若月美衣奈「若月みいな」因為擁有傲人的I級上圍，以及將近170公分的高挑身材，在出道幾年後已累積不少死忠粉絲，平常不吝嗇在社群軟體分享自己好身材的她，近日一張在野外的自拍照爆紅，在各大社團瘋傳，意外掀起熱議。
若月美衣奈近日在個人IG分享一張外拍照，圖中身穿襯衫的她將身前的鈕扣全部解開，衣服下方的傲人身材呼之欲出，不過令人更驚豔的是，若月美衣奈從脖子到胸部的區段，竟然用麻繩將自己「綑綁」起來，讓她的I級上圍更加凸顯，搭配放電的大眼，誘人自拍照讓全場看的血脈噴張。
貼文一出，不只上萬人前往朝聖，各國網友更是不斷轉傳，也紛紛湧入留言區「端午節還沒過？還在綁粽子嗎」、「天阿！又漂亮又可愛」、「太犯規了，怎麼能在山中穿這樣」、「那個繩子讓人忽略了大自然的美麗」、「眼睛太放電了」、「可愛和性感兼具，只能服了」。
事實上，照片主角若月美衣奈目前27歲，2015年從AV界出道，以逆天美腿和傲人上圍聞名，出道7年來已推出300部以上的作品，值得注意的是，2019年若月美衣奈曾來台參與TRE台北國際成人展，當時換上襯衫制服扮演OL的模樣，就曾引起網友轟動，近日再釋出超火辣外拍照，意外掀起另一陣熱議。（編輯：張志浩）