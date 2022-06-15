千禧集團執行長吸金24億潛逃！慈善家形象破滅 下場出爐
印尼商千禧集團台灣執行長、39歲的陳宣銘，曾多次在台北舉辦慈善演唱會，還曾捐出150萬元做公益，打造青年慈善企業家形象。不料之後爆出非法吸金24億，捲款潛逃出境於2017年在印尼雅加達落網，被押解回台後面臨官司訴訟，高雄高分院日前最新判決出爐，依違反《銀行法》判陳宣銘14年徒刑，併科罰金3000萬元，全案仍可上訴。
據了解，印尼商千禧集團其實並未在台灣申請設立登記，但陳宣銘仍以期貨保證金提供優渥利率的方式，在台灣違規私募基金，於2009年至2016年間違法吸金高達約24億餘元新台幣。
為了取信投資人，陳宣銘曾舉辦慈善演唱會，宣布捐款做公益，並自稱國外留學返台，塑造青年慈善企業家的良好形象，讓投資人不疑有詐。
2016年因違反銀行法被起訴後，陳宣銘解散公司捲款潛逃出境，與另位共犯於2017年10月間在印尼雅加達被逮，押解回台。2020年4月時一審判陳宣銘12年有期徒刑，併科罰金1億元。上訴後高雄高分院最新判決改判為14年徒刑，併科罰金3000萬元，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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