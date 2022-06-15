壯漢保全是重量級拳王！奧客咆哮還動手 下秒慘遭KO倒地
惹錯人惹到拳王！英國倫敦一家大型貨櫃屋餐廳「BOXPARK Wembley」，日前遭一名顧客挑釁爆發衝突，當時身穿黑衣，頭戴藍色頭巾的男子，不明原因向餐廳員工及保全咆哮，不但爆粗口還動手推人，被趕出餐廳時，甚至用手指比粗魯動作，對著門口的保全挑釁，不料他卻惹錯人，該名保全正是英國前重量級拳王Julius Francis，而他也當場將這名鬧事男子一拳打暈。
據外媒《紐約郵報》報導，現年57歲的英國前重量級拳王Julius Francis，過去曾4度拿下英國重量級冠軍、5次英聯邦冠軍，甚至曾跟拳王泰森Mike Tyson交手，是90年代知名拳擊手，他於退役後在「BOXPARK Wembley」擔任保全。
本13日，一名顧客與餐廳員工發生衝突，最後被趕出餐廳外，該顧客不斷咆哮、動手推人，同行的友人也瘋狂叫囂。之後該顧客對著Julius Francis比手勢挑釁，結果Julius Francis當場出拳，將該顧客一擊KO倒地，讓附近圍觀民眾都嚇一大跳，而過程也被人PO到推特上，有網友認為此舉(打人)太過份，但也有網友認為拍案叫絕。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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