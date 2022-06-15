BTS單飛不解散！盤點「那年追過的韓團」　粉絲淚求合體

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南韓女子天團少女時代，於2017年發行專輯「Holiday night」 後，8人團體中的蒂芬妮、秀英及徐玄不再與經紀公司SM娛樂續約，其餘成員太妍、Sunny、孝淵、俞利及潤娥則完成續約，公司方則聲明「成員們絕無解散意願，少女時代往後的活動，成員們會慎重的討論後再作出決定」。
讓粉絲相當寬慰的是，幾人不只經常在IG曬出合體，也會在綜藝節目中搭檔出演，且今（2022）年SM娛樂更宣布，為了慶祝出道15週年將於8月推出專輯，時隔五年8人再度以完整體回歸樂壇，令全球粉絲引頸期盼。
（二）EXID
從出道開始歷經3成員退團，並重新加入2位新團員後，最終以慧潾、哈妮、LE、率智 、正花在演藝圈活動為主，原先因成績不佳面臨解散風險，卻因歌迷上傳拍攝哈妮〈Up & Down〉公演影片而爆紅，更在2021年被音樂節目強制召回，最終獲得多個音樂節目1位。
而在2019年5月，成員哈妮和正花宣布不再與經紀公司續約，EXID所屬的「Banana Culture」表示團體不會解散，除了不續約的哈妮與正花，其他3人率智、LE、慧潾日後都以SOLO活動為主，但剩下3名成員也在之後跟經紀公司解約，雖然並未正式解散，但因5人所屬公司不同，也讓合體回歸遙遙無期。
（三）GOT7
韓國JYP娛樂於2014年推出的7人男子團體，JAY B、珍榮、榮宰、有謙、Mark、Jackson、BamBam所組成，是韓國娛樂圈中第五個「單一MV瀏覽量」破億的男子團體，截至目前為止，一共累積8支瀏覽量破億的MV。
雖然經紀公司JYP在2021年，宣布GOT7成員全體不續約，但在不續約的一個月後，成員便帶著新曲《ENCORE》回歸，之後各自進行個人活動後，又於一年半後，在2022年5月以完整體回歸，發行《GOT7》同名EP，並且舉行演唱會。
（四）BIGBANG
YG娛樂於2006年推出的男子團體，最初成員有T.O.P、太陽、G-Dragon、大聲以及勝利，是世界暢銷男子音樂組合排行榜中之一，橫掃韓國國內外各大獎項、排名，也是第一個進入「富比士百大名人」的韓國歌手，在音樂領域的貢獻深獲國際認可。
而在歷經成員陸續入伍後，團體迎來長久的空白期，成員則個別忙於各自領域，再後來T.O.P與勝利爆出嚴重醜聞，勝利宣布無限期退出韓國演藝圈。雖然後續公司公布其餘成員全體續約，但在2022年合體發布新曲後，T.O.P突然宣佈終止與YG的合約，這讓團解散的傳聞瞬間爆開，儘管後續公司緊急聲明止血「這不是BIGBANG的結束，而是一個新的開始」，但多數粉絲認為，就算沒有官宣單飛或是解散，在短期內要見到成員合體回歸恐怕相當困難。
（五）防彈少年團（BTS）
防彈少年團於13日出道9週年，日前才推出新專輯《Proof》，不料隊長RM卻做出重磅宣言，宣布將暫時中斷團體活動，成員轉為以個人專輯為中心，形同「單飛不解散」，但也強調還是可能會繼續拍攝團體參與的綜藝節目。
另外成員們也大吐苦水，透露近年感覺遇到瓶頸，從2020年開始很多事情都不在計劃之內，覺得有點迷失了、團體好像變了，不清楚防彈少年團到底是什麼樣的團體了，也有成員提到漸漸感受不到創作的樂趣，覺得無話可說了，許多人講到辛酸處都不禁哽咽落淚。
不過最後防彈少年團也強調不是要解散，成員各自累積更多經驗還是會回到大家身邊，喊話粉絲不要「想得太負面」。（編輯：鍾怡婷）