搬家慘遇變態房東！正妹遭「挖眼割鼻」、囚禁侵犯6個月
恐怖房東！美國加州一名22歲女子，半年前剛搬進新家，不料卻被60歲的男房東Peter Anthony McGuire囚禁，期間遭受性侵毆打，甚至被對方割舌、挖眼，時間長達5到6個月之久，本月9日，女子趁隙逃出後、跑到附近公園，有路過民眾發現立即報警處理，之後女子被緊急送醫治療，才結束這場惡夢，而惡房東eter Anthony McGuire，也在2天後被警方逮捕到案。
據外媒報導，該受害女子控訴，他剛搬進新家不久，就遭房東Peter Anthony McGuire囚禁，期間被毆打、侵犯，甚至被割掉舌、鼻子、嘴唇以及挖眼導致毀容。本月9日，女子趁隙逃出，跑到附近的公園(Alterra Park)，有路過民眾發現後報案，女子被送到醫院接受治療，警方也循線逮捕犯案的房東。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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