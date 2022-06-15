硫酸毀屍+亂刀砍！少女遭侵犯滅口　印度性暴力背後3亂象

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回顧過去，印度不時有性侵案傳出，其中最為人所知的，便是發生在2012年的「新德里性侵案」，一對年輕男女看完電影後，乘坐新德里的公車要返家，不料卻遭車上5名男乘客、司機攻擊，男子被圍毆後，當場昏迷不醒，落單的女子則被6人輪流侵犯，事後2名被害者被扔出行進中的車外。
而涉案的一干人等，還試圖要開車撞死被害女子滅口，但被甦醒的男子拉開而未成功，不幸的是，女子送醫後，仍因傷勢過重宣告不治，案件一曝光瞬間造成全球轟動，不少人權組織都強力抨擊印度政府的不做為。
據了解，印度性侵案頻傳，平均每15分鐘就有一人受害，但這個數字仍屬樂觀，因為背後恐還有更大的黑數沒有曝光，儘管印度近年開始制定嚴格法律，但性暴力型犯罪仍然沒有減少，研究指出，印度之所以有此情形，主要歸類幾大因素。
其中之一為「父權社會」，印度人民普遍認為男尊女卑，父權至上，因此女性在當地往往遭受不公平的待遇，打老婆的事情也是稀鬆平常；再來是警察吃案，大量的性侵案，對於警方來說已經見怪不怪，如果被害人在低種姓階級，更容易被忽視，有些受害者去報案時，還會被勸說嫁給性侵犯。
另外，印度司法制度也是造就問題的原因之一，舉「新德里性侵案」為例，該案共花了5年多才結案，顯見司法流程緩慢，也讓許多受害者不願站出來維護自身權利，導致加害者更加肆無忌憚。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110