COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美胸前主播當媽辣度升級！曝美國疫情月嫂價　40萬不夠噴

▲美胸前主播吳品儀當媽辣度升級，曝光美國疫情月嫂價，40萬不夠噴。（圖／Instagram：bbsisterjoy）
▲美胸前主播吳品儀當媽辣度升級，曝光美國疫情月嫂價，40萬不夠噴。（圖／Instagram：bbsisterjoy）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 14:05:48

前主播吳品儀（BiBi）曾受封為「中視四大金釵」之一，與老公Steven結為連理後長居美國，並拿到綠卡擁有永久居留權。去年七月因疫情限制在美產下女兒，於是大方分享美國聘請月嫂的實際行情，46天即花費台幣40萬元，月子期間還須提供房間、三餐伙食、交通、小費等等，讓她直呼「真的很貴」，「但這是美國很正常的月嫂價」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
她原打算在台生產，去年初已挑好台灣的月子中心且支付訂金，後因疫情限制，最終於美國誕下女兒。順利生產後，她在不到一天的時間離開醫院，隔天還自己準備午餐，可寶寶初期照護相當費神，後續老公又得去加拿大出差，在毫無後援下決定聘請月嫂。

▲吳品儀於去年七月生下女兒。（圖／Instagram：bbsisterjoy） 
▲吳品儀於去年七月生下女兒。（圖／Instagram：bbsisterjoy） 
吳品儀透露，美國月嫂薪水「真的很貴」，尤其疫情期間持續攀長，從去年開始漲了500到1000美金，一期26天基本價為6000到8500美金之間（約台幣19萬5到25萬5），此價格還不包括額外小費（15%-20%）、月嫂房間、三餐伙食及交通費，而這次聘請月嫂46天就總共花費至少40萬台幣，算一算月嫂日薪高達台幣7500。

雖花費巨大，但她認為這錢花得非常值得，因為好的月嫂會用身教教會新手媽媽時間管理與節奏的重要性，並且能一手包辦所有事項，讓她除了親餵時間外，能享有完全自由的時間，「好月嫂真的上天堂」。

▲吳品儀認為請月嫂非常值得，讓她除了親餵時間外，享有完全自由的時間。（圖／Instagram：bbsisterjoy）
▲吳品儀認為請月嫂非常值得，讓她除了親餵時間外，享有完全自由的時間。（圖／Instagram：bbsisterjoy）
她表示有在台媽媽分享，台灣月嫂的薪水也在疫情期間悄悄攀長，以個人為例，過去一天價格3000元，2021年時已長至3500元，「原來月嫂界齊聲喊漲了」。

不過《NOWnews今日新聞》曾有報導，台中高雄皆設有「到宅坐月子服務」。台中設有1年6次免費到宅育兒指導服務，111年生育津貼達單胞胎則增至2萬元，可點此進行詳細查詢及預約。高雄市生育新生兒，未申請生育津貼者也可選擇坐月子到宅服務，補助時數有120個小時（價值約三萬），可點此確認詳情。（編輯：李惠婷） 

麥當勞薯條還能更強？「隱藏吃法」整包升級：美國人教的

滴妹飛美遭網傳「婚事將近」！男方洩心聲：沒有打算結婚

梅雨季房間溼答答！日網用「寶特瓶」除溼降溫：非常實用

夏天果蠅滿天飛！神人曝「2法寶」通通抓住：一週就見效

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀