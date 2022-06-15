美胸前主播當媽辣度升級！曝美國疫情月嫂價 40萬不夠噴
前主播吳品儀（BiBi）曾受封為「中視四大金釵」之一，與老公Steven結為連理後長居美國，並拿到綠卡擁有永久居留權。去年七月因疫情限制在美產下女兒，於是大方分享美國聘請月嫂的實際行情，46天即花費台幣40萬元，月子期間還須提供房間、三餐伙食、交通、小費等等，讓她直呼「真的很貴」，「但這是美國很正常的月嫂價」。
她原打算在台生產，去年初已挑好台灣的月子中心且支付訂金，後因疫情限制，最終於美國誕下女兒。順利生產後，她在不到一天的時間離開醫院，隔天還自己準備午餐，可寶寶初期照護相當費神，後續老公又得去加拿大出差，在毫無後援下決定聘請月嫂。
吳品儀透露，美國月嫂薪水「真的很貴」，尤其疫情期間持續攀長，從去年開始漲了500到1000美金，一期26天基本價為6000到8500美金之間（約台幣19萬5到25萬5），此價格還不包括額外小費（15%-20%）、月嫂房間、三餐伙食及交通費，而這次聘請月嫂46天就總共花費至少40萬台幣，算一算月嫂日薪高達台幣7500。
雖花費巨大，但她認為這錢花得非常值得，因為好的月嫂會用身教教會新手媽媽時間管理與節奏的重要性，並且能一手包辦所有事項，讓她除了親餵時間外，能享有完全自由的時間，「好月嫂真的上天堂」。
她表示有在台媽媽分享，台灣月嫂的薪水也在疫情期間悄悄攀長，以個人為例，過去一天價格3000元，2021年時已長至3500元，「原來月嫂界齊聲喊漲了」。
不過《NOWnews今日新聞》曾有報導，台中及高雄皆設有「到宅坐月子服務」。台中設有1年6次免費到宅育兒指導服務，111年生育津貼達單胞胎則增至2萬元，可點此進行詳細查詢及預約。高雄市生育新生兒，未申請生育津貼者也可選擇坐月子到宅服務，補助時數有120個小時（價值約三萬），可點此確認詳情。（編輯：李惠婷）