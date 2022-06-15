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峇里斯南洋海鮮百匯拼了！身分證中「任1碼」平日享85折

▲新莊人氣Buffet「峇里斯南洋海鮮百匯」無限量提供火烤BBQ烤串是特色之一。即日起到6月底，祭出身分證對中「814」任1碼，平日午晚餐就打85折的優惠。（圖／晶宴集團提供）
▲新莊人氣Buffet「峇里斯南洋海鮮百匯」無限量提供火烤BBQ烤串是特色之一。即日起到6月底，祭出身分證對中「814」任1碼，平日午晚餐就打85折的優惠。（圖／晶宴集團提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-15 13:30:152022-06-15 13:30:21

晶宴集團旗下、今年4月中才開幕的新莊人氣吃到飽「峇里斯南洋海鮮百匯」，今（15）日宣佈從即日起到6月30日，平日午晚餐，憑身份證字號符合「8、1、4」任一數字即享85折，讓消費者省錢又吃好吃滿！

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「峇里斯南洋海鮮百匯」主打特色南洋Buffet、千元以下高性價比及度假風戶外用餐空間三大特色，近期推出鐵板牛排和海南雞兩道新品煮菜，食客可以在戶外用餐空間的燒烤區大口吃肉，海南雞則嚴選高規格的氣冷雞，口感有嚼勁，保留肉汁鮮美，搭配蔥醬更是一絕。另外現場還無限量提供火烤BBQ烤串、泰式椒麻雞、新加坡肉骨茶等南洋特色料理，以及高價海鮮無限量提供。

▲主廚現切牛排讓民眾大口吃肉。（圖／晶宴集團提供）
▲主廚現切牛排讓民眾大口吃肉。（圖／晶宴集團提供）
▲峇里斯南洋海鮮百匯主打千元以下吃到飽，85折優惠相當吸引人。（圖／翻攝峇里斯南洋海鮮百匯臉書）
▲峇里斯南洋海鮮百匯主打千元以下吃到飽，85折優惠相當吸引人。（圖／翻攝峇里斯南洋海鮮百匯臉書）
由於峇里斯南洋海鮮百匯專攻千元有找的吃到飽市場，平日成人午餐799元加1成服務費，平日晚餐與假日午晚餐則是899元加1成，6至12歲兒童只要399元加1成，近期人氣相當火熱，官方表示來客數已突破萬人次，因此特別推出這次優惠，消費者記得帶上身份證，把握機會好好吃一頓。

吃飯帶證件對中號碼不只有吃到飽有優惠，即日起到7/13，持身分證、健保卡、學生證對中指定號碼「0、1、3、6、7」任2碼，到馬辣集團旗下的，「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」就有「松露拿可牛肉丸」免費吃；涮樂和牛鍋物全桌免費升級「美國Choice鮮切拿可肉片」吃到飽。

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