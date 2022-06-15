30歲月薪8萬「仍是月光族」！她見友人存款驚醒：不應該
在這個「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」的年代，不少年輕人無奈成為「月光族」。不過就有位女網友月薪高達8萬，卻還是成為月光族，在她得知同齡友人的存款金額後，也驚醒喊「這樣花錢真的很不應該」。
一位女網友在論壇Dcard上分享自身現況，目前30歲在科技業當法務文書，每個月薪水有8萬元，每個月車貸、給家裡的生活費約3.8萬元左右，「剩下的3.7萬元則會支付日常飲食以及交通費，如果一天一餐在外面吃，每天都會喝飲料的話大約花7千5，開車油錢一個月4千」。
「因為我之前都完全沒有存錢，就是月光族⋯是花的蠻開心的」原PO有天在跟朋友相聚時，意外聊到儲蓄理財，沒想到對方薪水沒有8萬，卻依舊存下了50萬元，瞬間也讓她驚醒「忽然覺得自己很糟糕，憑著一畢業運氣好，都一直在高薪的工作環境，就這樣花錢真的很不應該⋯最近連睡覺都一直夢到要怎麼省錢」。
詳細遭遇曝光後，隨即有不少過來人回應「妳要存錢應該也很快啊，覺得妳可能要先開始記帳，沒記帳很容易不知道自己錢怎麼花掉的」、「他那個50萬，可能是多少泡麵換來的妳知道嗎？妳月光可是你過得很開心」、「我也是滿30歲後才開始學會存錢的」、「可以考慮看看去掉『每天都會喝飲料』的開銷」。（編輯：潘毅）