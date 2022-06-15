COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

人妻狂喊「嘎嘎」尪求翻譯！釣一排家長解答：有小孩才懂

▲不少人認為「ㄍㄚˇㄍㄚˊ」是嚇唬小孩時會用的詞。（示意圖／取自photoAAC）
▲不少人認為「ㄍㄚˇㄍㄚˊ」是嚇唬小孩時會用的詞。（示意圖／取自photoAAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 14:30:47

「問各位網友『ㄍㄚˇㄍㄚˊ』你們知道是什麼嗎？」一名女網友近日在網路上發文，表示自己平時都稱某樣東西為「ㄍㄚˇㄍㄚˊ」，身邊人卻聽不懂，因此求助大家該怎麼解釋，貼文一出立即引發熱議，釣出整排家長秒解答：「各種不好的昆蟲、怪獸、妖魔鬼怪的統稱，講給小朋友聽的！」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（14）日在臉書「爆系知識家」中貼文，她表示平常會把某樣東西稱作「嘎嘎」（ㄍㄚˇㄍㄚˊ），但老公聽了卻一頭霧水，她這才知道原來身邊朋友都沒聽過，但也不知道該如何解釋，因此好奇問：「大家能知道『ㄍㄚˇㄍㄚˊ』是什麼嗎？起源是來自哪裡？我Google 都查不到。」 

▲（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
▲一名女網友近日在網路上發文，表示自己平時都稱某樣東西為「ㄍㄚˇㄍㄚˊ」，身邊人卻聽不懂。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）
貼文一出，一派網友指出是泛指昆蟲，「我家嘎嘎…是蟑螂的代號」、「ㄍㄚˇㄍㄚˊ就是蟲之類的」、「嘎嘎是蟑螂吧」、「蟑螂不是嗎」、「我家都是這樣說，泛指爬蟲類」、「蟲子啊，會咬人的東西」、「舉凡家裡可能出現的生物，蟑螂、壁虎、拉牙都是嘎嘎」、泛指所有的蟲⋯蟑螂蜘蛛蜈蚣什麼的都是」。 

也有不少人認為是嚇唬小孩時會用的詞，「咬咬的台語，不是在稱呼東西，是指會咬人，不要靠近」、「各種不好的昆蟲、怪獸、妖魔鬼怪的統稱，講給小朋友聽的」、「我們家有ㄍㄚˇㄍㄚˇ這個詞，是泛指一切可怕的東西」、「會咬人的昆蟲都叫嘎嘎，大人嚇小孩用的，我媽以前也都這樣跟我說」、「任何小孩會怕的東西統稱『嘎嘎』，嘎嘎通常是用來嚇阻小小孩不要隨便亂碰、亂抓不該碰的東西」、「台語的疊字，用來教小孩別亂碰，小心被咬」。（編輯：賴禹妡） 

上台「表演瞬移」！宮廟31秒片有毒　網狂重播：後勁太強

面試考「山加1劃」是啥字？女畢業生1回答　竟秒收服主管

28歲妹子「嫌存款少」哭了！眾一見數字秒嚇傻：贏很多人

爸姓「馬」替兒取名超特殊！老師一看卻臉綠　永遠拒點名

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀