人妻狂喊「嘎嘎」尪求翻譯！釣一排家長解答：有小孩才懂
「問各位網友『ㄍㄚˇㄍㄚˊ』你們知道是什麼嗎？」一名女網友近日在網路上發文，表示自己平時都稱某樣東西為「ㄍㄚˇㄍㄚˊ」，身邊人卻聽不懂，因此求助大家該怎麼解釋，貼文一出立即引發熱議，釣出整排家長秒解答：「各種不好的昆蟲、怪獸、妖魔鬼怪的統稱，講給小朋友聽的！」
該名網友昨（14）日在臉書「爆系知識家」中貼文，她表示平常會把某樣東西稱作「嘎嘎」（ㄍㄚˇㄍㄚˊ），但老公聽了卻一頭霧水，她這才知道原來身邊朋友都沒聽過，但也不知道該如何解釋，因此好奇問：「大家能知道『ㄍㄚˇㄍㄚˊ』是什麼嗎？起源是來自哪裡？我Google 都查不到。」
貼文一出，一派網友指出是泛指昆蟲，「我家嘎嘎…是蟑螂的代號」、「ㄍㄚˇㄍㄚˊ就是蟲之類的」、「嘎嘎是蟑螂吧」、「蟑螂不是嗎」、「我家都是這樣說，泛指爬蟲類」、「蟲子啊，會咬人的東西」、「舉凡家裡可能出現的生物，蟑螂、壁虎、拉牙都是嘎嘎」、泛指所有的蟲⋯蟑螂蜘蛛蜈蚣什麼的都是」。
也有不少人認為是嚇唬小孩時會用的詞，「咬咬的台語，不是在稱呼東西，是指會咬人，不要靠近」、「各種不好的昆蟲、怪獸、妖魔鬼怪的統稱，講給小朋友聽的」、「我們家有ㄍㄚˇㄍㄚˇ這個詞，是泛指一切可怕的東西」、「會咬人的昆蟲都叫嘎嘎，大人嚇小孩用的，我媽以前也都這樣跟我說」、「任何小孩會怕的東西統稱『嘎嘎』，嘎嘎通常是用來嚇阻小小孩不要隨便亂碰、亂抓不該碰的東西」、「台語的疊字，用來教小孩別亂碰，小心被咬」。（編輯：賴禹妡）