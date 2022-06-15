面試官問「同事欠你200怎討回」？他2觀點秒錄取：高情商
職場中不僅工作能力很重要，為人處事更是一門重要學問，懂得說話的人在仕途上能夠更加順遂。就有年輕男子在面試時，被問到「若是同事欠你200，該怎麼要回來？」面對突如其來的問題，他展現了高情商的回答，獲得主管賞識並順利錄取工作！
求職者在面試時，也許能過自己的經歷、能力侃侃而談，但當面試官考驗到為人處事時，恐怕不是所有人都能應對得宜！根據陸媒《每日頭條》報導，一位面試官在面試時，除了看重個人能力外，也想了解求職者的待人處事以及交際手腕！
因此便問他，「當同事欠你200，你該怎麼要回來？」，眾所皆知借錢雖然不容易，但想要請對方還錢更是難上加難，對此，這位應徵的年輕男子不是給出了討錢方法，而是順勢說明自己的觀點以及想法。
他一共提出兩個觀點：
1、首先自己願意借錢給這位同事，說明信任這個人，換句話說，自己借錢只借給2種人，第一種是肯定會還，第二種則是不還也沒關係的。
2、而一般情況下，自己會避免跟同事有經濟往來，但仍是會透過其他辦法和同事處好關係，請同事們吃飯是可以的，但借錢也就只會借給第一種觀點的2類人。
當他順勢提出自己對於同事相處的觀點後，讓面試官相當滿意，認為是一種高情商的回答，也展現出求職者的正向態度，並且從回答中看似能用正確的方式和同事打好關係，因此最終當場錄取這名男子！（編輯：鍾怡婷）