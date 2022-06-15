特企／《蔚藍檔案》聯名「初音未來」　限定演場會開催！

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NEXON為紀念本次更新，將於6月18前進行限時活動，於活動期間內登入遊戲，將依照天數獲得「1,200青輝石」、「最高級戰術教育BD選擇券」、「最高級技術筆記選擇券」等多樣好禮。除此之外，NEXON 將透過官方YouTube頻道公開紀念《蔚藍檔案》與「初音未來」相遇的特別影片。在該影片中，可以觀賞受到老師幫助後「初音未來」站上奇普托斯演唱會舞台的模樣。
NEXON Games金用河總監表示：「作為《蔚藍檔案》的首次翻唱歌曲，我們和『初音未來』準備了「Blue New World」。希望大家能夠盡情享受專屬於《蔚藍檔案》的初音未來特別演唱會。」《蔚藍檔案》X 《初音未來》聯名合作更新的相關內容，可透過官方粉絲團與官方YouTube頻道進行確認。
《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive
《蔚藍檔案》官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCUoK1MDQgHSR_rsKWkd5j3Q
《蔚藍檔案》初音未來PV影片：https://youtu.be/T6dvR8M8W2o