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特企／《蔚藍檔案》聯名「初音未來」　限定演場會開催！

▲《蔚藍檔案》初音未來推出聯名合作！（圖／品牌提供）
▲《蔚藍檔案》初音未來推出聯名合作！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-15 17:09:43

NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於14日進行與日本人氣虛擬歌手「初音未來」的聯名合作更新，將在奇普托斯推出「初音未來」特別現場演場會，同時即日起至6月28日在遊戲內進行「初音未來」特別招募，更多改版資訊請看以下內容。

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本次改版加入奇普托斯學員的全新角色「初音未來」，是爆發攻擊類型的輔助角色，使用時可以治療圓形範圍內的我軍隊友並增加攻擊力的「EX技能」。另外，遊戲內也加入了特別活動「初音未來的特別現場演唱會彩排篇」。玩家可以進行「Tell your world」等3首歌曲的節奏遊戲，根據累積的分數獲得共「420個青輝石」，並且隨著挑戰任務的達成狀況，最多可以獲得「信用點數500萬」。另外，Raid模式的「總力戰」將新增「凱坦澤(城鎮戰)」，並於6月21日起更新「特殊作戰十字神名篇」。

NEXON為紀念本次更新，將於6月18前進行限時活動，於活動期間內登入遊戲，將依照天數獲得「1,200青輝石」、「最高級戰術教育BD選擇券」、「最高級技術筆記選擇券」等多樣好禮。除此之外，NEXON 將透過官方YouTube頻道公開紀念《蔚藍檔案》與「初音未來」相遇的特別影片。在該影片中，可以觀賞受到老師幫助後「初音未來」站上奇普托斯演唱會舞台的模樣。

NEXON Games金用河總監表示：「作為《蔚藍檔案》的首次翻唱歌曲，我們和『初音未來』準備了「Blue New World」。希望大家能夠盡情享受專屬於《蔚藍檔案》的初音未來特別演唱會。」《蔚藍檔案》X 《初音未來》聯名合作更新的相關內容，可透過官方粉絲團與官方YouTube頻道進行確認。

《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive
《蔚藍檔案》官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCUoK1MDQgHSR_rsKWkd5j3Q
《蔚藍檔案》初音未來PV影片：https://youtu.be/T6dvR8M8W2o

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