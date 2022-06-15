打開炒飯見到「1配料」！她氣到全挑掉：跟三色豆同等級
炒飯是台灣人的國民美食，除了料理方式簡單方便，還能搭配各種配料產生新滋味。不過就有女網友買了炒飯，卻發現老闆狂加「1配料」，讓她寧可花時間也要全挑掉，畫面也讓不少人齊聲喊「跟三色豆同等級」。
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己到一間從未買過的店家買了一份泰式打拋豬炒飯，結果回家打開後，發現裏頭配料加了超多「紅蘿蔔絲」，讓她忍不住哀嚎「這是要吵架484」，更仔細的把所有紅蘿蔔絲都挑出後才肯吃。
不少民眾也紛紛搖頭回應「我也覺得紅蘿蔔，不應該在炒飯裡」、「我也會這樣挑...挑個幾次，再來老闆都主動不加了」、「這真的是要跟我吵架，每次打開炒飯加紅蘿蔔，一定挑掉，人家都吃飽我還在挑」、「三色豆兄弟之一，紅蘿蔔切成絲加炒飯裡我也無法接受，幾乎同等級討厭」、「炒飯加紅蘿蔔根本母湯，絕對吵架！不允許它的出現」。
除了配料之外，也有不少網友將重點放在米飯的狀況「先不說紅蘿蔔，飯粒看起來黏黏的都沒食慾了」、「配料還好，至少還可以挑掉，如果飯粒不好吃就真的毀了」；而過去農糧署也曾分享讓炒飯飯粒好吃的訣竅「隔夜飯（冷飯）水分較少，口感紮實而香甜，若呈現乾硬塊狀，記得先撥散拌開再入鍋；生米煮飯（熱飯）的水分較多，口感鬆軟而順口，「煮飯時可酌減水分，約1:1~0.9，並於燜飯15分鐘後拌鬆，讓下鍋炒飯時能更鬆Q」。（編輯：潘毅）