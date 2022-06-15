電鍋煮飯沒熟別全部倒掉！婆媽「2步驟」起死回生：有效
台灣人主食為米飯，許多人一餐沒吃到米便感覺全身沒有力氣。可當有客人來訪，家庭執杓者在電鍋烹煮與以往不同飯量時，很可能因為水加不夠而失敗，就有民眾面臨此狀況，上網詢問是否有解決辦法，而眾人表示可嘗試噴撒少許水份後再回煮一次，可是否好吃則相當看個人運氣。
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，圖片中能看到他使用電鍋來蒸煮特色口味米飯，可因開始時水量添加不夠，使得米心沒有被電說煮熟，呈現一粒一粒堅硬的狀態，於是求助「米沒有熟要怎麼救？」
貼文引起許多有相似狀況的網友討論，眾人表示可以在飯上噴灑少許水份，攪拌均勻後再切一次煮飯，但切記不能加入過量水份，不然Q彈的米飯容易變的濕黏「噴水，再按一次」、「灑一點水在飯上，攪一攪再繼續蒸」、「再灑一點水，切煮飯，悶。等跳過15分鐘再打開，搞定」、「若是稍為沒熟，不要加水直接再煮一次。若是很嚴重不熟，加少許水拌一拌再去煮，切記水不可加多，会變糊狀很難吃，這是我以前的經驗」。
不過多數人認為成功機率很低「重煮會熟，也不好吃了」，推薦可變化成其他美食「建議變炒飯」、「煮粥」、「拿到瓦斯爐換鍋子用文火慢慢煮，就能煮熟了，而且還會有鍋巴，可香的呢」。 （編輯：李惠婷）