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飯店有啥配備最加分？旅客狂推「1神物」：用一次回不去

▲不少民眾出差或趁假期外出遊玩時，都會選擇入住稍微高檔一點的飯店，讓身心獲得更好的休息。（示意圖／取自unsplash）
▲不少民眾出差或趁假期外出遊玩時，都會選擇入住稍微高檔一點的飯店，讓身心獲得更好的休息。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 17:43:46

不少民眾出差或趁假期外出遊玩時，都會選擇入住稍微高檔一點的飯店，讓身心獲得更好的休息。就有網友好奇提問「飯店房間內有什麼配備會很加分？」貼文下方隨即有「1神物」被點名：用一次回不去了。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，自己目前從事業務工作，常常全台跑透透，有過不少住飯店的經驗，「有一些加分的設施，是我特別有印象的就是有些比較好的飯店，會在房間裡面附設藍芽音響，躺在床上聽真的爽，好奇大家會覺得住的飯店裡有哪些設施，是讓人特別有印象且加分的?」

▲不少旅客認為，飯店有免治馬桶會相當加分。（示意圖／翻攝Pakutaso）
▲不少旅客認為，飯店有免治馬桶會相當加分。（示意圖／翻攝Pakutaso）
貼文曝光後立刻有不少旅客回應「一定要有免治馬桶，用過一次就回不去了」、「免治馬桶看到會很開心」、「我出差固定住的飯店必須有免治馬桶跟浴缸，才能真的感到放鬆與休息」；也有房務人員解答「飯店工作過，房客最常詢問，免治馬桶、好用的吹風機、好躺的枕頭、乾溼分離、早午餐」。

另外也有其他網友回應「圓形按摩浴缸」、「好的吹風機很重要，那種壁掛白色小小吹風機超難用」、「按摩椅」、「床好睡就加分到80分以上了，難睡的真的是隔天睡醒會開罵」。

▲自助餐「白飯飲料」吃到飽！菜色曝光。（示意圖／取自《pixabay》）
▲另外也有不少旅客看中服務方面，其中「好吃的早餐自助餐」更受到最多人喜愛。（示意圖／取自《pixabay》）
除了設施之外，也有部分旅客著重服務方面「早餐是好吃的自助餐」、「當然是好吃的早餐，曾經住過一間的早餐驚為天人，有現煎的荷包蛋和蘿蔔糕，麵包除了吐司還有小圓麵包跟可頌」、「有茶點最加分」、「6月出去玩住到一間早餐是自助式的，居然有牛肉湯還有餛飩湯還有中式跟西式的餐點，我願意為了早餐再住一次」。（編輯：潘毅）

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