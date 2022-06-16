NOW早報／BTS休團太震撼！公司股票虧460億　關鍵危機曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
BTS出道甫滿9年迅速走紅，奔波世界表演，隊長RM表示，因為K POP體制的流行，這幾年步調匆忙，每天忙碌工作，沒有時間成長，「整個感覺都變了」，陷入未來不知如何發展的困境，所以將暫緩腳步，中止團體活動，說到辛酸處，7名成員們都忍不住掉淚。
目前BTS已經結束宿舍生活，並承諾單飛活動後，未來仍有機會合體，但身為HYPE公司主要收入來源，這項宣示勢必影響公司，果然今日一開盤，HYPE股價大幅跌落。不過身為股東的成員們，似乎早就有所準備，包括Jin、j-hope和RM去年12月就被報導陸續出售公司股票，賣掉手中價值近百億（約2.3億元台幣）股票，荷包賺得滿滿的。
韓國媒體也指出，BTS宣布暫停活動，除了是讓團員暫緩休息，最大障礙則是服兵役，韓國規定男性28歲前必須服兵役，韓國政府為了鼓勵韓流K-POP風行，一直研究用修法方式，讓藝人不會中斷演藝生涯，BTS裡年齡最長的成員Jin一度受惠法令修改，因為特殊貢獻延遲2年服役，年底再度面臨入伍的警鈴響起，未來兵役修法的結果將影響BTS是否能繼續合體演出，或決定暫停事業全體入伍。
今日天氣／今鋒面持續影響 中部以北防局部大雨發生
根據中央氣象局預報，今（16）日中部以北沿海地區降容易下雨，降雨也較持續，而南部地區雲量較多，偶爾也有零星雨，不過仍可見陽光，感受悶熱，午後對流發展旺盛，降雨更明顯，中部以北、宜花地區及南部山區有局部大雨發生機率。
至於溫度方面，今天夜晚清晨各地低溫約24至26度，而白天高溫，北部及東半部預估落在29、30度，中南部地區則可達31至33度，各地感受偏暖熱。
成人版MIS-C！醫示警「MIS-A」8大症狀 嚴重恐休克死亡
國民健康署前署長邱淑媞昨（15）日於臉書發文指出，台灣可能已經出現MIS-A（成人多系統發炎症候群），中央流行疫情指揮中心則稱國內尚無通報個案。基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，MIS-A最嚴重可能會造成休克、死亡，應盡量避免感染，或是透過接種疫苗降低發生機率。
近期許多確診兒童罹患MIS-C（兒童多系統發炎症候群），讓不少家長相當擔心。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧曾說明，MIS-C是罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，發生年齡介於0至19歲之間，以6至12歲為多。
邱淑媞昨在臉書發文表示，台灣可能已經出現MIS-A，MIS-A的A是指adults（成人），與兒童版MIS-C一樣，都是先有新冠感染，然後發生多系統發炎症候群，好發於年輕男性。
昨疫情記者會中，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，先前有部分疫情大流行國家已有發現，比較年輕的成年人有發生類似川崎氏症或是像MIS-C的多系統發炎症。根據美國通報的212例MIS-A個案中，年齡介於19歲至34歲，平均年齡為21歲，其中男性佔7成，從確診新冠肺炎到MIS-A發病平均是28日，一般來說，都要確診後三週以上，才有機會出現MIS-A症狀。
針對MIS-A症狀，羅一鈞指出，主要有5大項，其中發燒佔96%、低血壓相關症狀佔60%、心臟功能低下佔54%、有呼吸困難、喘佔52%、腹瀉佔52%等，目前還沒接到有關MIS-A臨床通報，所以國內還沒有真正通報為MIS-A個案。
對此，林應然說明，MIS-C跟MIS-A症狀類似，只是發生對象分別是小孩跟大人，主要還是發生在小孩較多，成人的案件比較少，一般年齡最多還是發生在5至12歲小孩身上最多，成人部分越年輕越容易罹患MIS-A。
被問及致死率，林應然認為，即使是MIS-C，致死率也不是很高，但最擔心的是發病會影響心臟，若是影響供應心臟血流、影響血管的冠狀動脈，血管因為發炎而栓塞，心臟肌肉得不到營養，就會造成心肌壞死，另MIS-A也可能會影響其他肝臟、腎臟、皮膚甚至是腦部血管。
林應然也提醒，若是出現如川崎病的症狀，例如發燒、結膜炎、嘴唇乾裂、草莓舌、皮膚出疹、淋巴結腫大、四肢末端紅腫、脫皮等，就應盡速就醫檢查，若為MIS-A，治療上常會用類固醇、注射免疫球蛋白，或是使用低劑量的阿斯匹靈防止血小板造成血栓。
「你不感染就不會有後續的問題！」林應然直言，發生MIS-A時，最擔心的就是可能會有心臟血管發炎，有時會血管爆裂或是阻塞，嚴重會導致休克死亡，因此還是要避免感染引發後續問題，他也建議，民眾可以打疫苗降低感染或是重症機率，預防發生MIS-A或是MIS-C。
王陽明99歲「海運大王」外公逝世 超狂官商背景曝光
王陽明99歲外公王天一14日逝世，享耆壽99歲，王天一曾任職台灣交通部主管，處理海關、移民署相關業務，後來在台灣第二大航運公司陽明海運擔任董事長，掌舵光明航務超過35年，被譽為「一代船王」。
王陽明的名字是外公取的，小時候他因為晚產體質孱弱，出生就被送回台灣，在外公的照顧下直到6歲才回美國，王陽明和外公感情緊密，他年輕時創業開夜店、代理服飾，外公永遠站在第一線支持，王陽明說：「他是我的英雄。」
王陽明慶幸女兒Katiya和王天一相處過2年多的時間，他在IG發文悼念：「他是一個真正的紳士，同時也是一個真正的老大，不是你想惹的人，他有一顆金子般的心。在家裡，他是一個有家室的人。他做出選擇和犧牲，是為了給我們一個更美好的未來。他愛我們所有人，他真的是有史以來最好的爺爺。」
幣圈寒冬來臨！Coinbase大砍18%員工 上千人受影響
近期比特幣（Bitcoin）崩盤，也連帶讓美國最大加密貨幣交易所「Coinbase」帶來巨大打擊，週一（13日）股價跌到最低點，根據數據顯示，今年迄今Coinbase公司股價已下跌近80%。Coinbase在14日時宣布，有鑒於全球正在進入十多年繁榮經濟之後的衰退，且加密貨幣的另一個冬天來臨，將要裁員18%，而被裁撤的員工即日起即無法再進入該公司的系統。
綜合外媒報導，由於近期比特幣重挫，價格更創下自2020年12月以來的新低，不少業者開始縮減支出，想盡辦法度過幣圈這波寒冬。全球第二大交易所Coinbase加入裁員行列，大砍18%員工，以因應美國經濟衰退和加密貨幣寒冬的到來。
根據《CNBC》報導，目前Coinbase員工總數超過5,000人，這一波裁員將導致約1100人失去工作，被資遣的員工至少能夠獲得3.5個月薪資，而年資每滿1年者，將可額外獲得2週薪資補償。
Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）表示，經濟連續成長超過10年後，似乎要進入衰退；經濟衰退可能導致加密貨幣再次進入寒冬，交易活動隨之大幅削減，並且時間可能拉得很長。
阿姆斯壯指出，由於過往加密貨幣寒冬都會導致交易量大減，「因為很難預測經濟或市場狀況，所以我們總是做好最壞的打算，才有辦法在任何情況下經營業務。」
近幾年Coinbase開始大舉擴編人力，2020年初時員工總數約為1200人，而今年初就已經達到3700人左右，間隔不到半年，員工總數又上升到接近5000人的水準。
而Coinbase進行裁員早有跡象，5月中時就發布公告，將放慢招募人才的速度，到了6月初，Coinbase更進一步宣布將無限期凍結招募，並取消部份已經發給新員工的職缺。
而在Coinbase宣布裁員之前，已經以數十家科技和加密貨幣公司大砍新進人員招募。加密貨幣借貸銀行BlockFi 13日也表示，將裁員20%。另外Crypto.com、Gemini與Rain Financia等多間加密貨幣交易所或相關平台近來也相繼宣布裁員。
上台「表演瞬移」！宮廟31秒片有毒 網狂重播：後勁太強
「這支轎擔有毒！」一名網友在網路上貼出影片，只見畫面中一群人正在表演甩轎擔，沒想到就在拋接轎擔的過程中，後方一名男子直接摔下台提早離場，短短31秒片段引來近萬名網友笑破肚皮，紛紛留言：「直接表演原地消失」、「好深厚的內功啊瞬間移動」。
該名網友13日在臉書「爆廢公社公開版」中貼出一段影片，新竹南隘昊天宮的餐會上，一群人正在舞台上持轎擔表演，一開始先是由黑色背心的男子舞棍，接著將棍子拋給白衣男子，他揮舞完後又再度拋給右後方的夥伴，沒想到該男為了接住轎擔，突然重心不穩往後跌，整個人瞬間在台上消失，讓原PO看了忍不住笑瘋直呼：「後勁很強要看完，不看完後悔系列，這支轎擔有毒。」
貼文一出，網友紛紛留言，「這後勁太猛」、「抱歉～後勁太強，我有笑」、「就是要看到這種演出，笑死」、「大型社死現場」、「超賣力表演」、「哈哈哈直接噴飯」、「怎麼嘴角一直上揚」。
也有人幽默喊，「好深厚的內功啊瞬間移動」、「他其實想用隱身術啦」、「直接表演原地消失」、「那是退場對吧」、「超強退駕，無縫接軌」、「這叫後台不夠硬」、「已降肉…」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。