ZARA「隱藏規則」被抖出！內行進店挖寶狂掃：不知道超虧
隨著換季的時節來臨，許多人都會趁現在到服飾店添購衣物，且近年各大服飾業品牌陸續進駐台灣，民眾也有了更多選擇，其中起源於西班牙的「ZARA」也受到不少人喜愛，對此就有網友分享自己「小資族」的購物經驗，抖出ZARA的「隱藏規則」，眾人看完後也直呼「不知道虧大了」。
一名網友在Dcard以「ZARA折扣季撿便宜」為題發文，表示「身為小資女，自從知道ZARA折扣季很好買之後，就常常進去挖寶，因為他們的牛仔褲真的是我穿過最合身的 真的可以趁打折時去看看」，並透露自己一進店就買了兩條牛仔褲，ㄧ件才390，連針織上衣也只要290，直言「真的很欠買」。
貼文一出，網友紛紛湧入留言區回應「ZARA小資族真的不是很敢買哈哈」、「ZARA平常價格會讓人卻步」、「平常不敢買，所以折扣季才要去挖寶啊」、「折扣季真的很好買，我之前一次帶了7項商品」、「折扣季真的買好買滿，我買一件短版毛衣才190，直接買到失心瘋，中午時間去人比較少」、「真假有折扣季喔」、「記得好像是6月、12月會有，但時間好像不一定」、「平常不太逛+1，但折扣祭是入手很好的選擇」。
事實上，網友提到的折扣季，是許多服飾業為回饋消費者所訂定的活動，而《NOWnews》記者實際到ZARA官網查詢，發現ZARA近日確實準備進行「春夏折扣季」，活動將於15日晚上10點在APP、晚上11點在官網開始，實體門市則是於16日推出，許多服飾都有6折以上的優惠，基本款T恤、時髦背心甚至只要190元起，過去3年，也都有在6月以及12月都有推出折扣季活動，可說是小資族的一大福音。（編輯：張志浩）