酸民狂嗆「很會賺台灣人的錢」！吳鳳罕動怒反擊：沒品質

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這段言論也罕見讓吳鳳有些動怒，在臉書上發文回擊「做生意被罵？多元發展被罵？報導台灣也被罵？酸民的心理真的很複雜吧！好像他們很希望我不賺錢，無法養家人就餓死！」
吳鳳也認為，每一個人有不喜歡任何一個人的權利，但是不喜歡的話，就單純自己不喜歡就好，還要花時間來這樣侮辱別人，「真的很沒有品質！」
「不過我已經習慣了，因為這個世界不管你做什麼，都還是會出現酸民」，吳鳳提到自己第一次來台灣的時候，「一些家鄉的人覺得幹嘛去那麼遠的地方，一點都不值得！後來我進演藝圈，一樣有些人說我就是一個小丑！我拼命在找機會的時候，也有人跟我說不用浪費人生，回去土耳其比較好！然後我創業，有人說土耳其100%果汁沒有特色！過了這麼多年，我一直相信自己想要做的事，然後把它認真做好就會有收穫。所以我一直在突破自己，如果這麼容易受到別人的影響，那麼我們事都不用做！」
最後吳鳳也說「看不得別人好的人一直都會在，所以我也很想要鼓勵大家，千萬不要因為別人的關係，放棄自己的夢想！他們會酸，他們會批評！無所謂！我們做自己就已經很珍貴，我就是一個好的例子」。
看完吳鳳正向的回應後，不少網友也留言大讚「會酸的幾乎都是羨慕嫉妒」、「您的這篇文章好勵志，真的不要理會不理智的酸民，他們活得太可悲了」、「能夠斜槓跨這麼多行，是你的本事，只要每一項都有認真做，無愧於心，那些人都只是在自卑自己能力不如你而已」、「酸民越多，表示你的能力越強，因為酸民的心裡跟心態，就是羨慕與嫉妒，自己做不到的事，只能用酸語來毀謗別人」。（編輯：潘毅）