薪水26K「每月卻多收1.7萬」！男嚇壞一追查 臉綠內幕曝
近日中國大陸有一名張姓男子，指出自己突然被通知要補繳個人所得稅，而他一追查發現，有陌生公司從2020年開始每個月都多匯給他4千元人民幣（約新台幣1萬7744元）的薪資，讓他嚇壞追查背後內幕，而在網路上掀起討論。
根據陸媒《瀟湘晨報》、《財經網》等報導，遼寧省大連市一名張姓男子，於當地某間工具機公司上班，但他今年突然收到稅務部門寄來的兩封通知，要求他辦理2021年度個人所得稅綜合所得彙算清繳。但他解釋，因自身每月收入不穩定，薪水平均只有6至7000元人民幣（約新台幣2.6萬至3.1萬元），且稅務部門在過去都沒特別要求他繳納個人所得稅，所以他就沒有多加理會。
直到公司財務人員突然在本月1日告知他，需補交3200元人民幣（約新台幣1萬4195元）的個人所得稅，張男接獲通知後相當詫異，認為自身收入不多，且按照往年的經驗都不需繳交如此多的稅金。
而他一查竟發現，當地另一間公司2020年開始，每個月竟默默匯給他4000元人民幣，且他從未聽過這家公司，過去也沒在這間公司上班過。張男指出，自己意識到個資，似乎被這間公司以不明的手法得手，因他於2020年時收入比現在還低，「2項薪水加起來也不需要補交個人所得稅」，懷疑該公司利用虛列薪資的方法，以此虛增企業成本，目的則是為了避稅。張男事後也向個人所得稅APP平台申訴，目前平台已撤銷他多餘的薪水，且不須補繳稅款。
不過，該間公司負責人受訪時表示，張男於幾年前曾在他們公司任職，因此留下個人資料，至於每月會給他4000元人民幣的薪水，主要是因財務人員疏忽導致的，強調絕不是為了避稅，認為是完全沒必要的操作。負責人強調，目前公司正在進行查核，「稅務部門已經聯繫過我們，我們也和張先生取得聯繫，目前此事正在溝通解決」。（編輯：陳雅雲）