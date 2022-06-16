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進新創公司彈性空間大？過來人曝「隱藏真相」：水很深的

▲一名網友在新創公司上班，卻讓她直呼「心超累」！（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名網友在新創公司上班，卻讓她直呼「心超累」！（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 11:18:44

出社會之後，許多人找工作除了薪水福利制度以外，也會考量到工作的前景與公司文化是否適合久待。就有一名網友滿懷希望地到一間新創公司上班，卻覺得「心超累」，沒想到竟釣出不少過來直呼：「水很深的」。

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這名網友在《Dcard》以標題「新創公司真的沒大家想像中的好」發文，表示自己在一間新創公司上班，原本以為公司彈性很大，但是最近卻覺得大受打擊，原PO細數目前遇到的困境，包括工作內容變動很快，「基本又是老闆說的算，三不五時要做A又前一天變卦」，有時幫忙善後，即使工作都順利完成，還要被酸不認真，讓原PO無奈地感嘆：「提醒各位追求新創彈性空間的各位，真的現實狀況沒想像中好，除非你可能是研發團隊，朝令夕改是常態，中階主管擺爛底層收屍也是日常，一開始的餅看起來很好吃，但吃到的人大多不是我們，甚至會成為一抹幻影」。

▲原PO本來以為新創公司彈性空間大，殊不知常遇到老闆主管朝令夕改還常常善後，卻還要被狂酸讓她覺得大受打擊。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO本來以為新創公司彈性空間大，殊不知常遇到老闆主管朝令夕改還常常善後，卻還要被狂酸讓她覺得大受打擊。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
貼文一曝光，立刻有不少過來人回應：「以前待過新創小公司，成立8年了，因為流動率極高所以只有10人，卻還沒建立制度、朝令夕改、約定的福利說不給就不給、沒SOP出錯要究責都會是你扛，後來去大公司之後完全不會想回去小公司，雷爆」、「美其名：扁平組織、進去磨練一年抵大公司三年，實際上：營利模式不穩定、老闆喊水會結凍想幹嘛就幹嘛」、「前兩分實習都在新創 ，第一份實習的公司兩位創辦人是對情侶，吵起架真的很恐怖，感覺他們很多東西都沒想好，定位也很怪，所以導致交辦到我手上的事情也都很不明確」、「新創公司特別會畫大餅，員工認股、分紅、擴廠升主管，什麼鳥話都說的出來，身兼多職、瘋狂壓榨、最後什麼都沒得到，沒幾年公司就倒了」。

另外也有網友表示：「我覺得要看是business model是否已經建立起來的新創，如果是四五年新創我覺得已經相對穩定是可以試試」、「我覺得新創還不錯就是，至少錢還不錯多，政策朝令夕改是不可避免的吧，不然怎麼叫新創」。（編輯：陳珮瑜）

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