Joeman又賠錢了！豪砸300萬挖礦「暴跌75％」：虧到麻痺

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他接著透露自己挖礦到去年12月，其實已經回本60%，那時投入300萬買顯卡和礦機，挖了半年就挖到價值約200萬的以太幣，但因為當時非常看好加密貨幣的後市，所以把挖到的以太幣換成比特幣存起來。
假如當時他「見好就收」，就現賺台幣兩百萬，但他那時就讓礦機繼續挖，「主要還是因為長線算是看好加密貨幣的」，豈料短短半年風雲變色，以太幣從最高點的4800美金，一路崩跌倒1200美金，跌幅超過75％，如果是邊挖邊賣的礦工，俗稱「挖提賣」，其實損失就不大，「但我就是最韭的那一種，因為我有信仰，我挖的以太幣全都沒賣，只換一顆比特幣，沒換任何法幣，目前手上剩2、30顆以太幣」。
Joeman強調自己之所以沒有賣掉，是因為非常看好以太幣會漲超過8000美金，甚至破萬美金，他也看好比特幣會破10萬美金，「只是不知道要花多久的時間」。至於「礦難」是否會發生，Joeman說，散戶挖礦所使用的電費是「累進費率」，但用這種費率挖礦非常的貴，「用電量越多，電費越貴，比冷氣耗電」，一小時就是一度起跳，也就是只要有兩台礦機，一天至少要用掉48度的電，「一個月算下來用電量就會破千度，按照夏季累進費率，一度電就高達6.41元，超級貴的價格」，以最近崩到1250美元來算，根本無利可圖，大部分幾乎都賠錢了，也就是「挖越多虧越多」。
那麼顯卡礦難真的要來了嗎？Joeman指出，「很可惜還沒有」，因為大戶礦工通常都用「時間電價」或是「工業用電」挖礦，這兩個的計算方式又不一樣了。前者「時間電價」夏天平均一度電僅4.15元，週六日一度電則是1.8元，「用這樣的價錢挖還是會賺錢，只是賺得非常少」；此外，真正的大礦工則是用後者「工業用電」來挖，一度電只要3元，「世界便宜」，因此以太幣未來要跌倒700-800美元，這些大礦工才可能罷休。
最後，Joeman也檢討一整年的挖礦心得，「當然是不開心，但相對平靜」，因為他從台股、美股及幣圈，全部的資產都在縮水，已虧到麻痺，但他不開槓桿，所以仍相信「本多終勝，一股不賣，奇蹟自來」這句話，並相信這些投資標本質還是好的，「基本面還是好的，終究會回來」，但也讓他這陣子更珍惜本業，「有工作賺錢是很幸福的一件事情」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。