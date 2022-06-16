AirPods「狂竄小白蟲」他嚇瘋！眾吐爆揭關鍵：要注意了

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原PO當時將其清理乾淨，就把耳機放在房間外面靜置一下，想說應該只是爬到殼內，豈料14日一打開「裡面都是小蟲」，也讓他崩潰直呼「會不會我的耳朵在上次使用的時候就被爬入了，好可怕」。
而從他PO出的影片可以看到，白色的小蟲真的從耳機黑色橢圓型裡跑出，也讓無奈求助「有什麼辦法能解決嗎？我不想重買一個，好浪費錢，但我不想要戴一個會有蟲的耳機，因為我真的超怕蟲」，她也透露自己雖然這三個禮拜較少用耳機就沒有清理，「但以前我大概5-7天就會用棉花棒沾酒精把耳機跟殼都清一次，我這樣清理正確嗎」？
貼文一出，網友全吐爆，「說不定是從你的耳朵爬進 airpods 的？」、「好可怕，耳機放在殼裡面，蟲是怎麼爬進去的」、「我還戴著airpods……怕，我的耳朵開始癢了」、「有夠噁心拜託快丟掉==」、「我要吐了」、「超噁」。
其中，也有不少網友透露可能原因，認為原PO家中應該太過潮濕，並且猜測小白蟲應該是「粉蟎」，「粉蟎吧，喜歡溫暖潮濕環境，是不是家裡有木頭或乾糧潮濕生出來的，環境來源檢查消除，開除濕機除濕」、「小小白白的可能是粉蟎，喜歡潮濕的地方，很難完全清理掉」、「粉蟎，太潮濕了。前陣子下雨，我房間突然多一堆，一定要每天開除濕機」、「絕對是粉蹣」、「乾！那個是粉蟎！你要去注意你家桌子跟周遭環境了，他無處不在，請注意各種如整包的那種衛生紙、化妝品蓋子、書桌、各種木製品…會有～意想不到的收穫」。（編輯：郭佩蓉）