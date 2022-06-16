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媳夾菜婆婆阻止「我兒子要吃的」！公公神隊友回一句電爆

▲有媳婦某次準備夾菜時，被婆婆制止表示「是我兒子喜歡吃的」，卻引來公公一句電爆。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）
▲有媳婦某次準備夾菜時，被婆婆制止表示「是我兒子喜歡吃的」，卻引來公公一句電爆。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 14:45:03

婆媳關係如何妥善處理，一直以來是婚姻中的最大難關。近日就有媳婦分享被婆婆找麻煩的故事，其中一次是她吃飯時本想夾菜，婆婆卻不滿表示「是我兒子喜歡吃的！」她只好默默收回筷子，但下秒公公馬上扮演神隊友，神回一句話讓婆婆瞬間閉嘴，也幫她出了一口氣。

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一名媳婦於臉書粉專《靠北婆婆2.0》上投稿，表示「我上輩子應該和我公公有些緣分未了，所以這輩子結婚後，在他的羽翼保護下，熬過我婆婆一關又一關的難關。」隨即分享3個小故事。

首先，她指出婆婆喜歡煮飯，她和老公常常回家享用婆婆親手做的料理，但當她每次想夾菜時，婆婆都會找麻煩，「她會說這部分是我老公喜歡吃，我換夾另一塊，她就說是這是我公公喜歡吃。」

但當她一縮回筷子，老公和公公馬上霸氣將那些菜夾到她的碗裡，婆婆見狀則相當不高興，不滿表示「大家都夾給媳婦吃，我要吃哪塊？」這時公公馬上神回「妳都規定誰應該吃哪一塊，怎麼會不知道自己要夾哪一塊去吃？」

▲有網友分享，媽媽煮的父親節大餐，雖然很好吃，但有點不協調感，沒想到真相讓他笑翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲公公因為媳婦無法按照自己意願夾菜，而霸氣狠酸婆婆。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
再來，有次她婚後請了長假在婆家居住，某天一早婆婆就塞了一大桶衣服給她，命令她負責洗滌公公的衣物。但公公一聽聞，馬上衝過來搶回衣服，更向婆婆說道「妳不是規定我們兩個人的衣服各自洗各自的，怎麼可以亂改規矩？」

最後，婆婆一直都知道原PO負責統整家用支出、保管老公的存款，但婆婆卻狠酸兒子是妻奴，這一次公公也霸氣出手，毫不留情狠嗆「妳也是一直跟我吵說要掌管家裡經濟大權，要我把薪水全部交出來，我做不到的事，兒子做到了。」原PO曝光這三個故事後，也不禁感動直呼「我公公是不是很神？」至於老公部分，「他說有他爸爸擋著，還不用他出面。」

▲女生步入婚姻後，最難受的其實不是住進愛情墳墓，而是爆發婆媳問題。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲婆媳問題一直以來都是婚姻中的最大難關。。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
故事曝光後，至今吸引了超過4千多人按讚，紛紛留言讚賞表示「這個公公很了解他老婆」、「遇到很好的老公跟公公，這是妳上輩子修來的福氣！」、「由此可知公公不爽婆婆很久了」、「公公是神隊友」、「遇到～好神公！希望我以後也能當這樣的長輩」、「百年難得看到好公公」。（編輯：陳雅雲）

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