錯過等到2036年！五星同現九連珠接棒　觀星時機總整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、「五星連珠」是什麼？何時出現？
太陽系共有八大行星，居住在地球上的我們，基本上除了天王星和海王星太暗而無法用肉眼分辨外，其他五顆行星運行相近時，就很有機會能同時看見。由於各行星軌道皆近於黃道，故常會觀察到它們約略排列成線或團的景象，而會聚範圍越小越罕見，這次的「五星同現」則列線在太陽同一側，平均十年左右才會出現一次。
「五星連珠」視覺上雖壯觀，但幸虧五顆行星對地球產生的潮汐力總和不及太陽或月球的百萬分之二，不至於對地球產生影響。臺北市立天文館也表示，上次「五星同現」發生時間在2016年8月，距今已有六年，若錯過這一次的奇景，則要再等到2036年4月。
六月中旬每日黎明前4時30分左右，五星將於天空中一起被看見，但到六月底、七月初就會再次隱沒於陽光中。此外，因為黃道傾角的緣故，五星在19、20日最容易看見，是觀賞的最佳時間點。
二、「七星連珠」是什麼？跟「五星連珠」有何差異？
這次「五星連珠」實則為「七星連珠」，但因天王星和海王星無法用肉眼看到，所以在視覺上來說是「五星同現」。
相傳「五星連珠天現祥瑞，九星連珠必有異象」，據《NOWnews今日新聞》報導，這次的七星連珠在運勢方面，小孟老師預測並不會有大事發生，反而會帶來一些正面影響。包含：疫情趨緩，各地疫情下降；多項高科技產品逐漸被發明；人類與外星文明接觸越來越靠近；新型病毒不斷出現但能快速終結，詳情可參閱這篇。
三、「九星連珠」接續出現，現身時機是？
據行星路徑預測，台灣星空守護聯盟創辦人劉志安表示，6月18日至28日在早晨的東方出現九星連珠。因為6月中旬開始「水金火木土」五星連珠，18日起月球及冥王星也加入歡聚，再加上原本不易觀察的天王星和海王星，形成水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、土星、月球、冥王星，另類的「九星連珠」天象。
四、「超級月亮」什麼時候還會再次出現？
2022年超級月亮已在6月14日現身，引起許多天文迷的歡聲雷動，但若錯過這次的民眾，可以趕快訂下7月14日的日程表，因為屆時不只是「超級月亮」，臺北市立天文科學教育館興奮透露：「7月14日的超級滿月，其實會比這個月的稍微更大一點點。」這顆最大滿月將比平常滿月大了約 12%，亮度也增加約 12%的，屆時記得抬起頭，觀賞超美麗月亮。（編輯：李惠婷）