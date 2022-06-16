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藏壽司進駐台中大遠百　獨家送「蠟筆小新」Q版大頭玩偶

▲藏壽司6/21進軍台中大遠百試營運，除了連續14天9折優惠，還有好評延長的蠟筆小新扭蛋可以抽，而且全台獨家隱藏版「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」只在這裡送。（圖／新光三越提供）
▲藏壽司6/21進軍台中大遠百試營運，除了連續14天9折優惠，還有好評延長的蠟筆小新扭蛋可以抽，而且全台獨家隱藏版「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」只在這裡送。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-16 18:11:09

藏壽司6/21進軍台中大遠百試營運，不只有連續14天9折優惠享口福、蠟筆小新扭蛋可以抽，竟然還有全台獨家隱藏版「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」可以帶回家。

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中部粉絲愛吃的藏壽司再加一，台中地區第九間藏壽司6/21搶先於「台中大遠百店」試營運，6/28正式開幕。同時引進「手機點餐系統」，凡使用手機點選標有「扭蛋遊戲對象」標誌的60／90／130元商品，無論是甜點、副餐還是飲料只要滿200元也能抽扭蛋，等於有雙重機會把超受好評的小新扭蛋帶回家。

▲藏壽司台中大遠百店，竟然有全台獨家限量「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」，蠟筆小新、妮妮和風間共五款主角，實在太可愛啦。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司台中大遠百店，竟然有全台獨家限量「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」，蠟筆小新、妮妮和風間共五款主角，實在太可愛啦。（圖／藏壽司提供）
全新開幕的藏壽司「台中大遠百店」試營運6/21起連續14天，參與官方臉書活動即刻享有用餐9折優惠。凡當日單筆消費滿1,000元，再追蹤藏壽司官方臉書，還能再加碼獲得全台獨家限量「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」一隻，只在藏壽司台中大遠百店才贈送。

藏壽司也已於6/14推出仲夏新品，招牌熟成鮪魚搭配獨家香焙芝麻醬料的「香焙胡麻醬油鮪魚」，濃郁的「松露奶油乳酪牛肉」好誘人，還有淋上藏壽司獨家石澤沙拉醬的「奶油乳酪鮮蝦」，都是讓粉絲嗨翻的華麗重口味，共三款新品壽司限量供應售完為止。

▲左：松露奶油乳酪牛肉、右：香焙胡麻醬油鮪魚。（圖／藏壽司提供）
▲左：松露奶油乳酪牛肉、右：香焙胡麻醬油鮪魚。（圖／藏壽司提供）
▲新品奶油乳酪鮮蝦。（圖／藏壽司提供）
▲新品奶油乳酪鮮蝦。（圖／藏壽司提供）
兼顧民眾展開防疫新生活，藏壽司除了以便民「零接觸服務」讓大家安心用餐，也推出外帶主打餐盒「豪華盛合」，最新推出的兩款「鮮蝦盛合」及「藏壽司軍艦盛合」，令人眼睛一亮的「鮮蝦盛合」，一次集結鮮蝦、大生鮮蝦、炙烤起司鮮蝦、與炙烤照燒鮮蝦壽司，鮮甜又討喜。即日起至6/23止，只要外帶餐盒滿800元以上，不需抽獎就直接贈送「藏壽司 x 蠟筆小新」獨家聯名限定扭蛋一顆。

▲多款外帶豪華盛合。（圖／藏壽司提供）
▲多款外帶豪華盛合。（圖／藏壽司提供）
▲外帶新品鮮蝦盛合200元。 （圖／藏壽司提供）
▲外帶新品鮮蝦盛合200元。 （圖／藏壽司提供）
台灣壽司郎也大手筆全新期間限定推出「8款鮭魚新品」，除了一次給到3貫的人氣「酪梨鮭魚卷」回歸，喜歡飽足口感的可選「胡麻大切生鮭」與「番茄羅勒生鮭」，這次還有異國風味的辛香青醬，「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」及「青醬鮭魚軍艦」，還有小客人必吃的「鮭魚親子茶碗蒸」、「鮭魚味增湯」及「味噌鮭魚海苔包」，喜歡鮭魚的殺手們快快一起「迴鮭」。

連Uber Eats及foodpanda雙外送平台也改版全新菜單上線，除了大切生鮭魚4貫、炙燒明太子鮮蝦與鮭魚、赤蝦貝柱雙拼外，豪邁的2人份壽司郎鮭魚套餐，竟然可以一次吃到炙烤鮭魚肚、大切生鮭魚、鮭魚腹及生拌鮭魚軍艦，4種口味共16貫鮭魚壽司，實在是眾望所「鮭」太滿足啦！

▲壽司郎外送鮭魚套餐2人份360元，含炙烤鮭魚肚4貫、大切生鮭魚4貫、鮭魚腹4貫及生拌鮭魚軍艦4貫。（圖／台灣壽司郎提供）
▲壽司郎外送鮭魚套餐2人份360元，含炙烤鮭魚肚4貫、大切生鮭魚4貫、鮭魚腹4貫及生拌鮭魚軍艦4貫。（圖／台灣壽司郎提供）

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