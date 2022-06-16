藏壽司進駐台中大遠百　獨家送「蠟筆小新」Q版大頭玩偶

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全新開幕的藏壽司「台中大遠百店」試營運6/21起連續14天，參與官方臉書活動即刻享有用餐9折優惠。凡當日單筆消費滿1,000元，再追蹤藏壽司官方臉書，還能再加碼獲得全台獨家限量「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」一隻，只在藏壽司台中大遠百店才贈送。
藏壽司也已於6/14推出仲夏新品，招牌熟成鮪魚搭配獨家香焙芝麻醬料的「香焙胡麻醬油鮪魚」，濃郁的「松露奶油乳酪牛肉」好誘人，還有淋上藏壽司獨家石澤沙拉醬的「奶油乳酪鮮蝦」，都是讓粉絲嗨翻的華麗重口味，共三款新品壽司限量供應售完為止。
兼顧民眾展開防疫新生活，藏壽司除了以便民「零接觸服務」讓大家安心用餐，也推出外帶主打餐盒「豪華盛合」，最新推出的兩款「鮮蝦盛合」及「藏壽司軍艦盛合」，令人眼睛一亮的「鮮蝦盛合」，一次集結鮮蝦、大生鮮蝦、炙烤起司鮮蝦、與炙烤照燒鮮蝦壽司，鮮甜又討喜。即日起至6/23止，只要外帶餐盒滿800元以上，不需抽獎就直接贈送「藏壽司 x 蠟筆小新」獨家聯名限定扭蛋一顆。
台灣壽司郎也大手筆全新期間限定推出「8款鮭魚新品」，除了一次給到3貫的人氣「酪梨鮭魚卷」回歸，喜歡飽足口感的可選「胡麻大切生鮭」與「番茄羅勒生鮭」，這次還有異國風味的辛香青醬，「莫札瑞拉起司青醬鮭魚」及「青醬鮭魚軍艦」，還有小客人必吃的「鮭魚親子茶碗蒸」、「鮭魚味增湯」及「味噌鮭魚海苔包」，喜歡鮭魚的殺手們快快一起「迴鮭」。
連Uber Eats及foodpanda雙外送平台也改版全新菜單上線，除了大切生鮭魚4貫、炙燒明太子鮮蝦與鮭魚、赤蝦貝柱雙拼外，豪邁的2人份壽司郎鮭魚套餐，竟然可以一次吃到炙烤鮭魚肚、大切生鮭魚、鮭魚腹及生拌鮭魚軍艦，4種口味共16貫鮭魚壽司，實在是眾望所「鮭」太滿足啦！