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比618優惠還便宜！飛利浦「家電特賣」除濕機現省近9千元

▲新光三越台北南西店一館重磅推出「PHILIPS飛利浦特賣會」，超齊全年度福利品全面3折起，一級節能抗敏清淨除濕機竟然現省將近9,000元，比618優惠還便宜。（圖／翻攝自飛利浦官網‘）
▲新光三越台北南西店一館重磅推出「PHILIPS飛利浦特賣會」，超齊全年度福利品全面3折起，一級節能抗敏清淨除濕機竟然現省將近9,000元，比618優惠還便宜。（圖／翻攝自飛利浦官網‘）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-16 16:22:11

618優惠來勢洶洶，從電商到百貨無不卯足全力拚業績，新光三越台北南西店一館更重磅推出「PHILIPS飛利浦特賣會」，堪稱最齊全品項的年度福利品一次出清，全面3折起，今年受誇張雨季摧殘而超級搶手的除濕機，最划算可以現省將近9,000元！還有氣炸鍋、咖啡積及電磁爐等划算家電在列，消費滿萬元再加贈黑晶爐福利品。而且北部獨家只辦這一次，下班就快手刀搶貨去。

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「飛利浦特賣會」即日起至6/21(二)止，於新光三越台北南西店一館9樓活動會館舉辦，全品項福利品出清三折起，幫大家整理好限時必搶的六大推薦好貨。

▲一級節能飛利浦抗敏清淨除濕機DE520581，驚爆價9,999元（原價18,990元，南西獨家），現省8,991元。（圖／新光三越提供）
▲一級節能飛利浦抗敏清淨除濕機DE520581，驚爆價9,999元（原價18,990元，南西獨家），現省8,991元。（圖／新光三越提供）
▲全自動義式咖啡機EP2231，福利品價16,900元（原價23,499元），現省6,599元。（圖／新光三越提供）
▲全自動義式咖啡機EP2231，福利品價16,900元（原價23,499元），現省6,599元。（圖／新光三越提供）
▲雙重溫控智慧萬用鍋HD2143，福利品價3,999元（原價8,488元），現省4,489元。（圖／新光三越提供）
▲雙重溫控智慧萬用鍋HD2143，福利品價3,999元（原價8,488元），現省4,489元。（圖／新光三越提供）
▲廚房神器AF健康氣炸鍋HD9642，福利品價4,990元（原價7,990元），現省3,000元。（圖／新光三越提供）
▲廚房神器AF健康氣炸鍋HD9642，福利品價4,990元（原價7,990元），現省3,000元。（圖／新光三越提供）
▲手持式2合1掛燙機GC362，福利品價2,288元（原價3,500元，65折），現省1,212元。（圖／新光三越提供）
▲手持式2合1掛燙機GC362，福利品價2,288元（原價3,500元，65折），現省1,212元。（圖／新光三越提供）
▲智慧變頻電磁爐HD4924，福利品價999元（原價1,988元，5折），現省989元。（圖／新光三越提供）
▲智慧變頻電磁爐HD4924，福利品價999元（原價1,988元，5折），現省989元。（圖／新光三越提供）
另外還有電磁爐、除毛球機等多款生活必備家電，通通千元有找。活動期間購買廚房家電、清淨機、咖啡機商品，消費滿萬元，加贈黑晶爐福利品一台；消費滿兩萬元，則加贈給皂機一台。另外還有恆隆行sodastream氣泡水機2990元起；寢具床組全面兩折起、枕頭買一送一等優惠，換算下來比618優惠還便宜。

號稱全日本藥妝店最便宜的「大國藥妝Daikoku Drug」，台灣專賣店祭出618年中特典，超殺「1日圓」限量優惠只到6/19，每日11:00，分別開搶「1日圓」參天清涼眼藥水、大正新表飛鳴或合利他命；每日19:00也有「市場最低價」的白兔牌SS暈車藥、新lulu綜合感冒藥可以搶。

▲6/18、6/19限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）
▲6/18、6/19限時開搶夯品。（圖／翻攝自大國藥妝官網）

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