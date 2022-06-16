比618優惠還便宜！飛利浦「家電特賣」除濕機現省近9千元
618優惠來勢洶洶，從電商到百貨無不卯足全力拚業績，新光三越台北南西店一館更重磅推出「PHILIPS飛利浦特賣會」，堪稱最齊全品項的年度福利品一次出清，全面3折起，今年受誇張雨季摧殘而超級搶手的除濕機，最划算可以現省將近9,000元！還有氣炸鍋、咖啡積及電磁爐等划算家電在列，消費滿萬元再加贈黑晶爐福利品。而且北部獨家只辦這一次，下班就快手刀搶貨去。
「飛利浦特賣會」即日起至6/21(二)止，於新光三越台北南西店一館9樓活動會館舉辦，全品項福利品出清三折起，幫大家整理好限時必搶的六大推薦好貨。
另外還有電磁爐、除毛球機等多款生活必備家電，通通千元有找。活動期間購買廚房家電、清淨機、咖啡機商品，消費滿萬元，加贈黑晶爐福利品一台；消費滿兩萬元，則加贈給皂機一台。另外還有恆隆行sodastream氣泡水機2990元起；寢具床組全面兩折起、枕頭買一送一等優惠，換算下來比618優惠還便宜。
號稱全日本藥妝店最便宜的「大國藥妝Daikoku Drug」，台灣專賣店祭出618年中特典，超殺「1日圓」限量優惠只到6/19，每日11:00，分別開搶「1日圓」參天清涼眼藥水、大正新表飛鳴或合利他命；每日19:00也有「市場最低價」的白兔牌SS暈車藥、新lulu綜合感冒藥可以搶。