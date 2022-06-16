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台灣人為何「夏天也愛吃火鍋」？網抖2點：難怪開一堆店

▲有女網友發現許多火鍋業者在夏天生意也不錯，讓她好奇發問「台灣人是不是很愛吃火鍋呀？」而引來行家點出不敗關鍵。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有女網友發現許多火鍋業者在夏天生意也不錯，讓她好奇發問「台灣人是不是很愛吃火鍋呀？」而引來行家點出不敗關鍵。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 17:57:21

台灣人一年四季愛吃火鍋，近年來路上也多了各式火鍋店家，不難看出火鍋在台灣的高人氣。不過，就有女網友發現許多火鍋業者在夏天生意也不錯，讓她好奇發問「台灣人是不是很愛吃火鍋呀？」而引來行家點出不敗關鍵。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示發現路上的火鍋店，就算是在悶熱的夏天，生意依舊不錯，「路上要找火鍋店也是蠻好找的，台灣人是不是很愛吃火鍋呀」。

▲女網友好奇發問「台灣人是不是很愛吃火鍋呀？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲女網友好奇發問「台灣人是不是很愛吃火鍋呀？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一出，馬上引起鄉民們興奮留言，「別人我不知道，但我是很愛」、「火鍋就是棒！」、「火鍋店就進入門檻低啊，所以才開一堆」、「到處都是火鍋店，台灣人真的很愛」、「完全比不上台中火鍋店才是誇張，你有看過晚上12之後的火鍋店人潮嗎」。

其中就有老饕點出「省時和簡單」正是台灣人熱愛火鍋的關鍵，直言「因為熟很快，省時間」、「簡單啊！有個好湯頭就夠了」、「其他人我不知道啦，我個人是很喜歡吃。吹著冷氣吃著火鍋，讚」、「火鍋真的方便，想吃什麼丟進去煮就好了」、「還有飲料冰沙跟冰淇淋可以吃」、「夏天吃不會讓外套沾得都味道」

但也有網友反而不偏愛火鍋，搖頭認為「沒有，我最不喜歡吃火鍋」、「不愛，討厭熱食」、「外面火鍋根本吃不飽」。（編輯：陳雅雲）

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