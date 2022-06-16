俄國美女後悔來台灣！數月後驚人反轉：感激中國不讓入境
YouTube頻道「不要鬧工作室」影片中分享，一名來自俄國的美女Yana來台的心境變化，她提到剛來台灣求學兩個月後，便立刻後悔想要離開台灣，但因無法順利轉機而選擇繼續留下，最後她卻相當慶幸當初的決定，直言「時間能證明第二次機會，是不是更好的選擇，我很感激中國那次沒有讓我入境」。
Yana在影片中提到，自己曾在2015年來台灣參加夏令營，花費了兩個月時間學中文，並且度過了一個很完美的時光「這趟旅程在我心中留下一個永恆的印記」也因為這樣，當她在高中畢業後，原本有兩個選擇，一是加入國內情治單位KGB，二是出國求學，因此Yana再次選擇來到台灣。
沒想到搬來兩個月後，Yana卻發現「當初的興奮感消失了，想留在台灣的慾望也沒了，我覺得應該是小時候的夏令營太快樂，而忘記我這次是要離家來台好幾年」，而且要花很久去念一個她沒興趣的主修課程，讓她想要放棄一切回家。
但當Yana來到桃園機場後卻被地勤告知，搭乘的航班需要到中國轉機兩次，且她並沒有入境中國的簽證，那個城市的機場也沒有提供過境簽證，讓她崩潰表示「我當時為了回家花費八個月準備，在那個時候竟然走不了」，但Yana轉念一想「也許是上帝的旨意要我應該留下來」。
後來她決心改變想法，去適應文化衝擊和培養各種經驗，如今卻相當慶幸當時的決定，她直言「最好的魚總是在最深的海裡游」、「時間能證明第二次機會，是不是更好的選擇，我很感激中國那次沒有讓我入境」。（編輯：鍾怡婷）