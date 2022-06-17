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高大牧場「6年前貼文」爆紅！網朝聖狂讚：根本行銷鬼才

▲標榜自產自銷「熱鮮乳」而聞名的「高大牧場」，臉書粉專經營多年下來觸及率並不高，不過近日，6年前一篇「更換大頭貼」的貼文卻突然爆紅。（圖／翻攝自高大牧場臉書粉專）
▲標榜自產自銷「熱鮮乳」而聞名的「高大牧場」，臉書粉專經營多年下來觸及率並不高，不過近日，6年前一篇「更換大頭貼」的貼文卻突然爆紅。（圖／翻攝自高大牧場臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 10:44:43

為了提升企業的形象和銷售情況，許多品牌都會透過經營社群拉近與消費者的距離，而標榜自產自銷「熱鮮乳」而聞名的「高大牧場」，其臉書粉專經營多年下來觸及率並不高，不過近日，高大牧場6年前一篇「更換大頭貼」的貼文突然爆紅，極具創意的拍攝手法意外掀起網友熱議。

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高大牧場臉書粉專創立於2016年7月，起初隨著粉專開始經營，高大牧場也放上「一隻手拿鮮乳，將牛奶倒下」的意境照，做為大頭貼，圖片乍看之下相當平凡，並無特別之處，不過仔細一看卻能發現，頭貼中，倒牛奶的人，似乎把牛奶罐「拿太高」，導致牛奶全灑到桌面，下方玻璃杯內空空如也。

▲（圖／翻攝自高大牧場臉書粉專）
▲6年前的貼文意外爆紅，不少名人也都到高大牧場貼文下方留言朝聖。（圖／翻攝自高大牧場臉書粉專）
大玩創意的梗圖頭貼當初並沒有引起關注，不過6年後卻突然在網路上爆紅，不少網友紛紛前往朝聖，「笑瘋，2016年的文，大家現在才跟上」、「埋了6年的梗」、「沒事，我小孩也是這樣倒的，沒一次倒準」、「這行銷走得太前面」、「這行銷值得學習，等了6年，終於被看見」、「高大的好，6年後才知道」、「我們這群網友好像IE，6年後才發現」。

此外，由於高大牧場粉專貼文較少，不少網友也逗趣表示「紅起來了！希望管理員還記得粉專帳密」、「現在的小編還是6年前那個嗎？」而高大牧場現任小編也出面回應：「你們太晚發現了啦，我現在都這樣倒」，並附上一張迷因哏圖。

據悉，高大牧場創立於民國35年，聞名於南臺灣地區，在歷經草創、轉型和拓展後，以自產自銷的「熱鮮乳」為主打商品，部分超市也都能看見相關產品販售，這次6年前的粉專貼文意外爆紅，再度抓住網友們眼球。（編輯：張志浩）


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