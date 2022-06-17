獨／信義區機車遭「無情鳥屎炸爛」！車主出面爆深夜慘況
台北市信義區不僅房價高、車流量大，停車格更是一位難求，不過就算幸運找到車位也得多注意周遭情況，以免愛車遇到慘況。對此，就有一名網友日前經過一排停車格時，發現一輛機車竟然被「鳥屎轟炸」，讓他連忙拍下畫面尋找車主來救愛車。貼文及照片一出，也讓網友超傻眼。
原PO在臉書社團《信義區三兩事》發文及照片，只見圖片中一輛黑色機車停在停車格內，豈料上面竟然全佈滿白色、褐色、黑色的鳥屎，放眼望去無論是儀表板、龍頭、腳踏墊、坐墊還是安全帽，全都被無情的鳥屎轟炸，狀況相當淒慘，也讓他急忙發文詢問「請問這台Yamaha的車主有在這裡嗎？您愛車的正上方是大笨鳥的鳥巢，一大三小窩在上頭，天天鳥屎轟炸，如果有看到po文，盼您快來移車...」。
貼文及照片一出，網友全傻眼，「牽它，需要一種勇氣」、「忍不住笑了」、「差點吐出來」、「我們懷念他」、「超營養...」、「這家人伙食很好喔」、「安全帽還掛在上面耶」、「也太可怕了」、「噢….我的天兒啊」、「驚不驚喜？意不意外」、「安全帽也很慘烈…」、「天呀~~~這是個要中大樂透的前兆嗎」、「求車主心理陰影面積」、「超好笑」。
而《NOWnews今日新聞》記者也實際找到這名機車車主，他表示自己13日將愛車停放在念儒公園旁的停車格內，之後就和朋友們到澎湖去爽玩，豈料16日大約晚間10點左右從澎湖抵達信義停車處，結果看到這慘況也超傻眼，崩潰透露「我停這邊很多年都沒遇到這種情況，第一次遇到」，而對於信義區民眾的熱心幫忙他也感到十分感謝。
車主還說自己昨晚看見愛車這般模樣相當無奈，但手邊又沒多的衛生紙，也因為時間問題不知該找誰求助，於是在這深夜時分，只能「硬著頭皮將手握著沾滿鳥屎的油門騎回家」，讓他覺得「又氣又好笑」，而他今（17）日一早也趕緊將愛車清理乾淨，並表示「這是難忘的經驗，下次停車地點會再慎選」，只可惜因為用自家水管清洗，又因鳥屎已過多日，暫時無法將愛車回復原本樣貌，還是有很多地方無法刷起，必須要到有強力水柱的洗車場才有可能清理乾淨，也讓他笑說「不知道是不是把澎湖的海鷗給帶回來了」。（編輯：郭佩蓉）