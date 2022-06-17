男「房貸全扛」給驚喜！女友卻氣喊沒安全感 真相秒看穿
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望能夠盡快存到買房頭期款，晉升有房族。不過就有男子買房並「一肩扛下貸款」，沒想到女方得知後卻依舊生氣表示「沒安全感」，而過程曝光也立刻有不少網友看穿真相。
原PO在論壇Dcard上發文提到「前陣子看了一間1000左右的房子不錯就買了，頭期房貸都我自己扛，結果女友知道後就生氣了，還質問我為什麼不跟她討論」。
女友隨後聲稱「我已經有先看一間1500萬的房子了」而原PO聽完也鼓勵「妳說想買也可以買啊，我沒意見」；沒想到女友一聽完開始有了情緒「你這樣做我很沒安全感」。買房明明是好事一樁，卻被這樣對待，也讓原PO相當困惑「我自己出錢自己買有什麼問題嗎？有人可以指點我女友在生氣什麼？」
詳細過程曝光後，也立刻有網友笑稱「婚前買的她沒有份啊」、「你的婚前財產，沒有她的名字，她很不安」；但也有內行人點破真相「如果兩人未來結婚、一起生活的話，連討論都沒有就先斬後奏，這樣很不尊重對方，也代表完全不在乎對方感受」、「尊重的問題不是在於有沒有登記她名字，是有沒有把對方放在心上」、「無論是誰出錢，她認為這麼重大的事情應該先和她討論，因為可能會影響到彼此共有的財務狀況」、「因為買房算大事情，沒有討論的話，代表未來的規劃裡沒有她」。（編輯：潘毅）