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超厚牛肉竟泛「詭異綠光」！達人一看秒破解真相：正常的

▲一名網友表示，他在吃牛肉麵時，看到肉塊透出些許綠色斑點，讓他感到相當奇怪。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友表示，他在吃牛肉麵時，看到肉塊透出些許綠色斑點，讓他感到相當奇怪。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 14:27:17

牛肉竟長出綠胎？一名網友表示，他在吃牛肉麵時，看到肉塊透出些許綠色斑點，讓他感到相當奇怪，也想知道是怎麼回事，因此上網發問，貼文一出立即引起熱議，不少網友看了立馬留言解答：「正常，而且要原塊牛肉才有，重組肉纖維已經糊掉，就不會有反射！」 

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該名網友15日在Dcard中貼文，他以「肉上面綠綠的」為題，表示他在吃牛肉麵時，突然發現肉塊透出一塊一塊青綠色的光芒，畫面瞬間變的有些詭異，讓他不知道該不該繼續吃，因此上網詢問原因。 

▲（圖／翻攝自Dcard）
▲一名網友表示，他在吃牛肉麵時，看到肉塊透出些許綠色斑點，讓他感到相當奇怪。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，網友們紛紛歪樓留言，「是寶石之肉」、「瘀青」、「愛是一道光」、「有故事的肉」、「可能從裡到外散發綠光」、「可能生前被母牛綠過吧」、「是蔥，加了蔥」、「那是魔法小牛的肉」。 

不過，也有熱心網友幫忙解答，「這是正常的喔！可以吃不用擔心」、「簡單來說就是含鐵量過高」、「正常，而且要原塊牛肉才有，重組肉纖維已經糊掉，就不會有反射」、「我自己滷的腱子肉也會這樣，很正常」。 

而根據「農委會爭議訊息澄清專區」指出，牛肉呈現綠色彩光是因為，牛肉屬八角型結構體，有類似稜鏡之光反應，且牛肉肌肉裡含有微量金屬元素，形成單純的反光、反射現象，所以消費者購得之牛肉偶有呈現綠色彩光部位，此為正常的物理現象。（編輯：賴禹妡） 

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