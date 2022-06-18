吃火鍋必加！「這物」竟不是豆皮 網見正解驚：誤會大了
吃火鍋時一定要搭配火鍋料才夠過癮，不過火鍋料百百種，每一種你都能叫出正確名稱嗎？就有一名網友指出，有一種火鍋料外觀像豆皮，卻有著些微差異，讓他好奇到底正確名字是什麼，貼文曝光立即引起熱議，也釣出內行人解答：「角螺，我是正解，雖然這個名字聽起來很像唬爛，豆皮是很長一條回家還要自己切的那種。」
該名網友14日在Dcard中貼文，他以「這種豆皮到底叫什麼」為題，表示突然想起吃火鍋常見的一款配料，外表看起來像豆皮，吃起來口感像煮過的油條，不過上網查豆皮都沒搜到，還看到有人稱呼它為角騾、豆菊，忍不住好奇到底真正的正確名稱為何？「這兩個名稱是一樣東西嗎？但身邊的人都叫他豆皮而已」。
貼文一出，網友紛紛留言，「我都叫他炸豆皮」、「反正在鍋子裡看到，我就會說：我要吃那個豆皮」、「炸豆皮，火鍋裡面的豆皮」、「真的是一個好問題，我家都叫它豆角」、「炸豆皮或是豆皮捲或是角螺，之前在火鍋料批發商做key單」、「難道都沒有人叫老油條的嗎」、「一個豆皮，各自表述」。
不過，也有內行人透露正解，其實該款火鍋料名稱為「角螺」，「角螺，餐飲科路過」、「角螺，我是正解，雖然這個名字聽起來很像唬爛，豆皮是很長一條回家還要自己切的那種」、「是角螺沒錯～超市員工路過，我也是碰到點貨單才知道他是這個名字」、「我家做食品批發，這是角螺」、「這個我們都俗稱豆皮卷，角螺真的是正解」、「角螺正解，俗名切角」、「角螺，by前火鍋店店員」。
事實上，知名湯滷專門店「潮味決」就曾在臉書上指出，在三種常見的豆皮種類中，角螺為一種小塊的豆皮，吃起來口感和豆皮十分相似，而小油皮則是角螺放大版，皮比起來稍微薄了一些，豆包則是呈現扁扁濕濕狀態，吃起來是裡面最嫩的一種。（編輯：賴禹妡）