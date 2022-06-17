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阿伯衝銀行繳費！他目睹「主管轉身1舉動」心寒：很現實

▲一名網友指出，某天有位高齡阿伯來到銀行繳費，因不理解繳費規則而耗時許久，但網友在這期間目睹了主管的不同態度，讓他感到心酸。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名網友指出，某天有位高齡阿伯來到銀行繳費，因不理解繳費規則而耗時許久，但網友在這期間目睹了主管的不同態度，讓他感到心酸。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 17:21:202022-06-17 17:23:39

現代人付款管道十分多元，除了現金以外，許多人都會利用行動支付、信用卡等方式結帳。對此，就有一名在銀行上班的網友，近日碰到有位高齡阿伯來繳卡費，卻因不太理解繳費規則而耗時許久。這時主管雖然跑來關心，但過程態度卻不太友善，等到事情結束後則來了一名VIP客人，他卻發現主管極大轉變，讓他瞬間感到心酸。

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原PO於Dcard上指出，某天銀行分行來了一位目測約70多歲的阿伯，這名阿伯到了櫃檯準備繳卡費，隨即掏出8千元和帳單交給他。但他帳單金額卻是8千多元，他馬上告知對方「有一些是上一期累積到現在的款項，還有幾十塊的利息」。甚至還出於善意提醒阿伯「帳單沒繳完的話下一期會有利息哦！」而阿伯馬上緊張詢問繳費規則，原PO也跟著耐心解釋，但對方依舊沒有聽明白，只是一直重複說著「尾數怎麼不一樣」。

▲阿伯不了解繳費詳細規定，引來銀行主管關注。（示意圖／翻攝pixabay）
▲阿伯不了解繳費詳細規定，引來銀行主管關注。（示意圖／翻攝pixabay）
這時主管也跑來關心原PO，馬上向阿伯解釋，但過程中主管態度並不是非常友善，等到對話即將結束時，主管隨口問了一句「你上一期刷了四千多塊跟這期刷了六千多，不是一個小數目欸！是買了什麼嗎？」而阿伯也解釋，會花這麼多錢其實是為了罹癌且正在治療中的太太，到藥局買一些營養品。

這也讓他不禁鼻子一酸，「難怪阿伯看起來滿樸素的，不太像會用信用卡的人，我自己家人也得過癌症，看了阿伯講這句話的樣子跟神情，真的有點小心酸」。但讓他更心寒的是，後來分行來了一位VIP客人，主管和理專馬上湊上去打招呼，「明明他今天來只是很普通的領個錢繳個帳單XD，對比那個阿伯來的時候，有時候覺得銀行真的好現實QQ」。

▲原PO見證主管面對阿伯和VIP顧客的不同態度，而相當感嘆社會現實面。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO見證主管面對阿伯和VIP顧客的不同態度，而相當感嘆社會現實面。（示意圖／翻攝pixabay）
文末他也強調並非想公審主管，「我覺得上班以來，真的常常看到銀行滿現實的一面，確實很多行業都是這樣，很正常吧其實 ，畢竟要提高收入跟績效本來就應該這樣，對VIP巴結一點本來就是必要的，但可能我還離開學校不久，是個沒社會化的小屁孩XD，想抒發一下而已，沒有別的意思」。

貼文曝光後，至今已有超過1千多人按讚，紛紛無奈直呼「我懂你！很想幫助卻無能為力」、「銀行就是ㄧ個如此殘酷現實的行業，社會更是如此～習慣就會麻木了，孩子」、「我也在銀行上班，這個現象超常看到，覺得真的很難過，但有時候也真的無能為力」、「雖然大家都說習慣了麻木了社會就是殘酷，但是保持善意是你永遠最正確的選擇，相信你的善意會給阿伯帶來溫暖」。（編輯：陳雅雲）

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