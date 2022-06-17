前AV女優「L級上圍」溢出！性感照瘋傳 開賣內衣掀暴動
有「人類最強Body」之稱的前AV女優沖田杏梨，靠著傲人的L級上圍擄獲不少粉絲，雖然在2016年宣佈引退，也在之後結婚、成為人母，不過她仍時常在個人社群分享日常生活，而近日沖田杏梨竟突然發文拋出震撼彈，表示自己胸部尺寸仍不斷在「進化」，因此想要將穿不下的內衣拍妹回饋粉絲，掀起熱議。
沖田杏梨近日在推特發文表示，自己這段日子上圍尺寸仍不斷變大，導致「內衣尺碼變化太快」，過去的穿過、已不能穿內衣在家中堆積如山，因此好奇詢問「要拍賣嗎？」文內附圖可見，沖田杏梨上身穿著的藍色內衣被她的身材撐到極限，傲人的「長輩」甚至快要彈出。
針對內衣拍賣的議題，沖田杏梨原先是想賣給海外的朋友，不過後續她也發文表示，一開始想使用日本的「Fanza」平台進行拍賣，但經釐清後，發現該平台似乎只能讓日本國內粉絲消費，因此海外的粉絲們可能暫時無法預購，令她覺得相當可惜。
貼文一出掀起熱議，網友們也紛紛在留言區回應「這消息太震撼了吧，如果真的買到就太珍貴了」、「竟然還在成長，太神奇了」、「這樣不行，都要噴鼻血了」、「真的還在長大？這世界有點不公平」、「沖田有心最重要，相信海外的朋友也感受的到」、「女神這招太絕了，粉絲哪受得了」。
事實上，沖田杏梨在2010年於日本AV界出道後，驚人的上圍就一直是眾人的焦點，有「人類最強Body」之稱的她，還曾替自己的胸部投保一億日圓，除了AV外，也參與過電影演出，並來台參與成人展，2016年正式引退後，隔年便傳出結婚消息，2018年生下一名女兒，引退後持續分享日常生活，也讓她的個人社群關注度依舊，獲得大量粉絲支持。（編輯：張志浩）