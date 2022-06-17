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幼兒身體現「特殊條紋」！醫籲眾人快報警：那是家暴警訊

▲若發現幼兒身體出現特殊的燙傷條紋，醫師呼籲眾人快報警：「那是家暴警訊」。（圖／急診柯南．翁梓華醫師授權提供）
▲若發現幼兒身體出現特殊的燙傷條紋，醫師呼籲眾人快報警：「那是家暴警訊」。（圖／急診柯南．翁梓華醫師授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-17 22:18:19

據衛福部的資料，台灣近六年來，每天通報的家暴案超過13萬件，平均每小時就有16件。於傳統思維中，家暴通常被認為家務事，旁人難以插嘴也難以介入，可受虐的兒童其實急需眾人救助。急診醫師翁梓華就分享自己接到的嬰幼兒燙傷家暴案，並分享一種能分辨的特殊型態家暴紋「斑馬條紋」，呼籲眾人發現時需趕緊報警，拯救孩童逃離地獄。

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急診醫師翁梓華於臉書專頁發文，在某日下午緊急接到一對母子的案件，孩子身上被發現大面積燒燙傷，原以為如同家屬所說是個意外，可將衣服剝除後所見到的燒燙傷紋，竟就與教科書中所看見的「特殊型態的家暴—斑馬條紋（Zebra striae）」一模一樣，驚覺到這是場嚴重虐童案。

這是位一歲的小朋友，全身有80％燒燙傷，當天急診醫護都搖頭：「這實在太狠了！竟然把孩子往死裡燙！」。生活中免不了被不經意燙傷的狀況，但「斑馬條紋」這類型的燙傷是典型的「蓄意燙傷」，由施暴者抓著孩子的肩膀與膝蓋，故意將小朋友壓入滾燙的水中（如圖），所以這類被燙傷的孩子，身上會有像斑馬條紋的燙傷痕跡。

▲若燙傷兒童身上的疤痕屬斑馬條紋，這即是家暴警訊。（圖／急診柯南．翁梓華醫師授權提供）
▲若燙傷兒童身上的疤痕屬斑馬條紋，這即是家暴警訊。（圖／急診柯南．翁梓華醫師授權提供）

「特殊型態的家暴—斑馬條紋（Zebra striae）」判別方式如下

一、因為小朋友被放入燙水的時候，身體處於「蜷曲狀態」，皮膚皺摺處相對比較不會被燙傷。

二、屁股周邊燙傷程度較輕：由於施暴者會避免燙到自己，通常水不會放太滿，壓入水中的時候，因為直接接觸到熱水盆底部，所以皮膚燙傷程度較輕微。

三、會陰部燙傷程度較輕微：由於孩子被燙的時候反射會讓大腿夾緊，會陰部被包在大腿之間燙傷通常也比較輕微。

四、四肢可能呈現袖套式（Glove）、或是襪子式（Sock）的燙傷：孩子掙扎的過程中，會嘗試從燙水中撐起或是站起，過程中，會導致手、腳像是有上述的燙傷型態。

▲急診醫師翁梓華呼籲眾人見到類似痕跡，可透過台灣的家暴通報機制救援。（圖／急診柯南．翁梓華醫師授權提供）
▲急診醫師翁梓華呼籲眾人見到類似痕跡，可透過台灣的家暴通報機制救援。（圖／急診柯南．翁梓華醫師授權提供）
翁梓華呼籲眾人若見到類似痕跡，千萬不要姑息，可透過台灣的家暴通報機制救援，管道如下

1. 線上通報：關懷e起來。

2. 110電話通報：如果身處緊急狀況，請直接撥打110請求警察介入保護自身安全。

3. 113電話通帽：24小時全年無休的專線，只要有需要就可以播。

4. 義務通報：這是急診醫師的責任，任何潛在可能的家暴案件，我們都會如實通報，沒有通報，醫師會有法律責任！（編輯：李惠婷） 

【本文獲臉書粉絲團《急診柯南．翁梓華醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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