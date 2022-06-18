2樓迴盪「拍屁股聲」超激烈！她1張紙條提醒 網卻全歪樓
俗話說千金買屋，萬金買鄰，有個能互相尊重的鄰居是非常難得一見的，對此就有一名女網友透露，妹妹某晚在家聽到樓上傳出激烈「連結聲」，忍不住寫字條提醒鄰居降低音量，而紙條內容曝光後，卻吸引不少網友歪樓留言：「字體好可愛」、「我只知道字很好看哈哈」。
該名網友昨（17）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示妹妹前一天晚上聽到二樓鄰居正在進行「人與人的連結」，且過程十分激烈，整棟樓都迴盪著聲響，「很扯欸，叫大聲就算了，還有拍打屁股的聲音」，於是寫了張字條提醒鄰居小聲一點，只見紙條上寫著「親愛的鄰居您好，你們的感情很好，大家都知道了，望你們能注意一下您幸福的吶喊，畢竟隔音效果不是很好，經由字條告知你們，是不想打斷你們好好享受，希望您也能互相理解」，讓原PO忍不住調侃妹妹：「小姐！妳是不是羨慕了⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「我之前住的也是啊，隔壁整晚拍屁股，氣得我買念佛機超度那些用不到的子子孫孫也好」、「播放佛經一起尬」、「其實二樓根本沒住人」、「想必今晚會更激烈」、「下次可以放個大悲咒給他們聽XD」、「歸剛欸啦，要不要叫里長接個放送頭的麥克風線去你家」。
不過，也有網友看到紙條字跡歪樓喊，「好喜歡這個字體」、「字體好可愛」、「我只知道字很好看哈哈」、「是說，字也太美了吧」、「字蠻漂亮的」、「字好漂亮」、「這個字先打100分」、「字真可愛」。（編輯：賴禹妡）