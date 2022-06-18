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面試被提醒「一句話」！過來人心寒秒懂：可以打包回家了

▲面試是能否獲得工作機會的重點流程，雖然公司主管會提前透過履歷評估求職者能力，但若面試表現不佳，扣分程度必定會更為嚴重。（示意圖／取自unsplash）
▲面試是能否獲得工作機會的重點流程，雖然公司主管會提前透過履歷評估求職者能力，但若面試表現不佳，扣分程度必定會更為嚴重。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 11:03:07

面試是能否獲得工作機會的重點流程，雖然公司主管會提前透過履歷、經歷來評估求職者能力，但若面試表現不佳，扣分程度必定會更為嚴重，一名剛從大學畢業的女網友就分享，她近期面試了6家公司都未被錄取，且許多主管都不約而同在面試時說出「一句話」，她一聽就知道自己未被錄取，貼文引起不少人共鳴。

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原PO在Dcard發文表示，「我是應屆畢業生，目前面試了6家都沒拿到offer，我覺得應該是太緊張了，好幾個面試官都叫我『不要緊張，放輕鬆』，我聽到這個，就知道大概有一半機率不會過了，明天還要去一家要面試，我是不是要抱著應該也不會上的心態去才不會緊張，前面的面試準備很多，一緊張都沒辦法好好發揮」。

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／翻攝自unsplash）
▲原PO將自己的面試經歷分享後，引起不少人共鳴，並給予良心建議。（示意圖／翻攝自unsplash）
貼文曝光後，不少網友也回應「當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作」、「真的！一聽到不要緊張，面試就去一半了」、「我也會超緊張，完全不能好好說話」、「我一開始面試也緊張到語塞，一直被說太緊張了，陸續面試有10次，到最後才常被說談吐佳、表達清楚」、「不要緊張，只有我覺得聽完這句會更緊張嗎？」

此外，一些網友也給予原PO建議，「可以投一些心中順位較低公司，去面試當作練習，慢慢上手也習慣面試的氛圍」、「把常見問題先準備好，自己先念個3-5次，熟悉了面試自然不緊張」、「面試時拿出積極度，沒經驗只能靠積極和自信心贏其他人」、「其實面試自信、企圖心跟老闆對頻率很重要，要替他工作，老闆要先喜歡你，至少欣賞」、「我快面10家，面完每一家都會回家寫個心得感想，像是今天學到的東西，哪題回答的不好」。

不僅如此，更有內行分享面試技巧，表示求職者面試時，「自我介紹30秒～60秒，背熟，設陷阱題給主管，讓他照著你的陷阱走」，回答問題用分段回答，「你可以先拆解問題，再分析給解答，如果老闆打斷你，那就表示他可能要你直接講答案，看當下面試的風格，當然老闆通常會喜歡聽分析，這樣就能看出你的邏輯思考以及對這個東西了解多深」。（編輯：張志浩）

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