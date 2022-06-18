面試被提醒「一句話」！過來人心寒秒懂：可以打包回家了

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貼文曝光後，不少網友也回應「當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作」、「真的！一聽到不要緊張，面試就去一半了」、「我也會超緊張，完全不能好好說話」、「我一開始面試也緊張到語塞，一直被說太緊張了，陸續面試有10次，到最後才常被說談吐佳、表達清楚」、「不要緊張，只有我覺得聽完這句會更緊張嗎？」
此外，一些網友也給予原PO建議，「可以投一些心中順位較低公司，去面試當作練習，慢慢上手也習慣面試的氛圍」、「把常見問題先準備好，自己先念個3-5次，熟悉了面試自然不緊張」、「面試時拿出積極度，沒經驗只能靠積極和自信心贏其他人」、「其實面試自信、企圖心跟老闆對頻率很重要，要替他工作，老闆要先喜歡你，至少欣賞」、「我快面10家，面完每一家都會回家寫個心得感想，像是今天學到的東西，哪題回答的不好」。
不僅如此，更有內行分享面試技巧，表示求職者面試時，「自我介紹30秒～60秒，背熟，設陷阱題給主管，讓他照著你的陷阱走」，回答問題用分段回答，「你可以先拆解問題，再分析給解答，如果老闆打斷你，那就表示他可能要你直接講答案，看當下面試的風格，當然老闆通常會喜歡聽分析，這樣就能看出你的邏輯思考以及對這個東西了解多深」。（編輯：張志浩）