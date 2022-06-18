COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麥當勞「神級食物」萬年被點錯！店員不忍了　正確講法曝

▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新餐點以及復刻過往的商品，在台灣可以說是速食店一哥。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新餐點以及復刻過往的商品，在台灣可以說是速食店一哥。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 12:57:05

麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新餐點以及復刻過往的商品，在台灣可以說是速食店一哥。不過，近日就有麥當勞員工拍片出面解釋，要大家搞清楚「雞塊」的正確點法，影片曝光之後，釣出不少同行紛紛認同，直呼「每天都有這種客人....還要被兇真的很無奈」，引起廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名麥當勞員工因為目前正在隔離狀態，於是拍片分享自己上班時經常會遇到的狀況，這次拍片講述點餐時遇到的情況，只見客人表示「我要一個麥脆雞塊！」店員尷尬表示「你要麥脆雞....還是雞塊？」客人則不耐煩回應「就是那個麥脆雞塊啊！」店員則說「還是你要看一下菜單，看你要什麼？」客人看了菜單後手指著雞塊表示「就這個啊！就雞塊咩！自己家賣什麼都不知道」。

原來，麥當勞所販售的雞塊全名叫做「麥克雞塊」，而炸雞叫做「麥脆雞」，許多顧客都將其兩者搞混，而跟店員表示要「麥脆雞塊」，但如此的點餐法，會讓店員不清楚到底顧客要的是「炸雞」還是「雞塊」，因為炸雞也會有人以「雞塊」別稱，兩者刻意用「麥脆」以及「麥克」區隔，但許多人不看菜單名稱依舊講錯，讓店員十分頭痛。

▲麥當勞雞塊。（圖/記者張嘉哲拍攝）
▲麥當勞雞塊名稱為「麥克雞塊」，點餐時不要再講成「麥脆雞塊」，店員會與「麥脆雞」搞混。（圖/記者張嘉哲拍攝）
貼文一出，網友紛紛回應「所以到底是要炸雞還是要雞塊啦！」、「笑死真的很多客人都不會照菜單上名字唸，都會自己取名字」、「之前也是講成麥脆雞塊，店員超傻眼哈哈」、「正確名稱是麥克雞塊跟麥脆雞！」也有不少麥胞表示「每天都在處理這些客人就飽了....要雞塊就雞塊，不要硬要講全名又講錯，做錯才來說我們做錯」、「身為麥當勞的員工真的很有同感，麥當勞每天都有一大堆奇奇怪怪的客人，服務員真的非常的困擾」、「真的....我都要再問一遍是要炸雞還是小雞塊」、「要點麥克雞塊就說幾號餐或者說雞塊！不要在那邊麥脆雞塊！」（編輯：張嘉哲）

▲
▲麥當勞的炸雞名稱為「麥脆雞」，如果要吃雞塊講「麥脆雞塊」容易與其搞混，民眾可要多加注意。（圖/麥當勞臉書）

半夜買麥當勞超吃虧？「真實規則」店員認了：沒一間例外

麥當勞薯條還能更強？「隱藏吃法」整包升級：美國人教的

麥當勞「勁辣雞腿堡吃法」被破解！眾人愣住：終於得救了

麥當勞雞肉為何特別好吃？「4年前就有真相」　老饕笑瘋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀