麥當勞「神級食物」萬年被點錯！店員不忍了 正確講法曝
麥當勞憑藉獨特風味的薯條，加上時不時推出新餐點以及復刻過往的商品，在台灣可以說是速食店一哥。不過，近日就有麥當勞員工拍片出面解釋，要大家搞清楚「雞塊」的正確點法，影片曝光之後，釣出不少同行紛紛認同，直呼「每天都有這種客人....還要被兇真的很無奈」，引起廣大討論。
一名麥當勞員工因為目前正在隔離狀態，於是拍片分享自己上班時經常會遇到的狀況，這次拍片講述點餐時遇到的情況，只見客人表示「我要一個麥脆雞塊！」店員尷尬表示「你要麥脆雞....還是雞塊？」客人則不耐煩回應「就是那個麥脆雞塊啊！」店員則說「還是你要看一下菜單，看你要什麼？」客人看了菜單後手指著雞塊表示「就這個啊！就雞塊咩！自己家賣什麼都不知道」。
原來，麥當勞所販售的雞塊全名叫做「麥克雞塊」，而炸雞叫做「麥脆雞」，許多顧客都將其兩者搞混，而跟店員表示要「麥脆雞塊」，但如此的點餐法，會讓店員不清楚到底顧客要的是「炸雞」還是「雞塊」，因為炸雞也會有人以「雞塊」別稱，兩者刻意用「麥脆」以及「麥克」區隔，但許多人不看菜單名稱依舊講錯，讓店員十分頭痛。
貼文一出，網友紛紛回應「所以到底是要炸雞還是要雞塊啦！」、「笑死真的很多客人都不會照菜單上名字唸，都會自己取名字」、「之前也是講成麥脆雞塊，店員超傻眼哈哈」、「正確名稱是麥克雞塊跟麥脆雞！」也有不少麥胞表示「每天都在處理這些客人就飽了....要雞塊就雞塊，不要硬要講全名又講錯，做錯才來說我們做錯」、「身為麥當勞的員工真的很有同感，麥當勞每天都有一大堆奇奇怪怪的客人，服務員真的非常的困擾」、「真的....我都要再問一遍是要炸雞還是小雞塊」、「要點麥克雞塊就說幾號餐或者說雞塊！不要在那邊麥脆雞塊！」（編輯：張嘉哲）