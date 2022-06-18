好市多購物「整車被偷光」？他一轉身崩潰　暗黑手法曝光

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除了購買的商品外，原PO的自備的保冷袋也失竊，唯一慶幸的是錢包不在車上，他也憤怒說道「以前是偶爾發生推錯車，現在已經演變成集團竊盜了」，並提醒民眾以後到商場買東西真的要小心，時時注意自己的推車，以防有心人。
貼文掀起熱議，許多人回應「我都是推車自己推著，家人去看商品，我也不會離開」、「天啊！以後保冷袋要來繡名字了」、「包包或貴重物品留在推車上就是不正確不安全的行為」、「不只好市多，每個賣場都要注意」、「推錯也是有可能啦！像我就是」、「錢包、重要物品還是隨身佩掛別放在購物車比較妥當，可是明明只有商品還被人家推走還是很煩」。
不少有過類似經驗的網友也留言「之前帶的自動傘也是，放推車裡被人推走，找到還說推錯，他家人自己推一台，裡面一大堆東西怎麼可能推錯」、「也曾被推走，後來在賣場角落找到，猜想應該是想偷保冷袋裡有沒有現金、車鑰匙」、「我也被偷過漂亮的保冷袋」、「我也有過這樣的經驗，現在購物袋都不帶進賣場」。
也有一些爸媽們逗趣分享自己防推車遺失的方法，「還好我都把孩子放在推車上」、「我們家小孩專門坐推車裡面顧東西的」、「別放保冷袋，放孩子一定沒人敢說推錯」、「放小孩這招無敵的吧！」（編輯：張志浩）