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好市多購物「整車被偷光」？他一轉身崩潰　暗黑手法曝光

▲知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，商場總能看見龐大人潮。（示意圖／記者張志浩攝）
▲知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，商場總能看見龐大人潮。（示意圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 14:27:01

知名美式賣場好市多（Costco）深受國人喜愛，除了產品多元外，時不時推出的降價優惠，也都能吸引相當多民眾瘋搶，商場總能看見龐大人潮，不過有網友卻分享，自己只是在賣場中聽個商品特展，怎料一回頭購物車整台被別人推走，導致物品遺失，貼文曝光掀起熱議。

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一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「我在看洗碗機特展，銷售人員在講解，就有幾個人圍過來聽，還有人一直插話進來讓銷售人員轉移注意力，然後這些人離開後，我的推車就不見了！」事後原PO繞了整個商場都找不到遺失的推車。

除了購買的商品外，原PO的自備的保冷袋也失竊，唯一慶幸的是錢包不在車上，他也憤怒說道「以前是偶爾發生推錯車，現在已經演變成集團竊盜了」，並提醒民眾以後到商場買東西真的要小心，時時注意自己的推車，以防有心人。

▲近日網路曝光一段民眾以好市多賣場推車玩樂的影片，不只男子違反規定坐在推車內，連人帶車被另外兩人用力推出，放任推車直接衝向前方撞上貨架，引發眾怒遭到網友撻罰。《NOWnews今日新聞》記者求證好市多，業者聲明回應「影片行為是絕對不可取」，表示會加強控管，「若會員看到也請立即告知，我們會立刻派人處理」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲原PO分享，自己只是在賣場中聽個商品特展，怎料一回頭購物車整台被別人推走，導致物品遺失，貼文曝光掀起熱議。（示意圖／記者蕭涵云攝）
貼文掀起熱議，許多人回應「我都是推車自己推著，家人去看商品，我也不會離開」、「天啊！以後保冷袋要來繡名字了」、「包包或貴重物品留在推車上就是不正確不安全的行為」、「不只好市多，每個賣場都要注意」、「推錯也是有可能啦！像我就是」、「錢包、重要物品還是隨身佩掛別放在購物車比較妥當，可是明明只有商品還被人家推走還是很煩」。

不少有過類似經驗的網友也留言「之前帶的自動傘也是，放推車裡被人推走，找到還說推錯，他家人自己推一台，裡面一大堆東西怎麼可能推錯」、「也曾被推走，後來在賣場角落找到，猜想應該是想偷保冷袋裡有沒有現金、車鑰匙」、「我也被偷過漂亮的保冷袋」、「我也有過這樣的經驗，現在購物袋都不帶進賣場」。

也有一些爸媽們逗趣分享自己防推車遺失的方法，「還好我都把孩子放在推車上」、「我們家小孩專門坐推車裡面顧東西的」、「別放保冷袋，放孩子一定沒人敢說推錯」、「放小孩這招無敵的吧！」（編輯：張志浩）

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