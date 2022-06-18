buffet剛入場吃啥內行？她「伸手一拿」眾全震驚：太聰明
Buffet（吃到飽餐廳）對許多人而言是相當划算的選擇，不但可以吃到大量、多樣的餐點，價錢也相對便宜，對此就有一名網友透露，她每次去吃buffet都會先衝冰淇淋區，理由就是為了和大家動線不同，用餐過程才能更順暢，貼文曝光後，也讓網友們認同直呼：「其實先拿冰淇淋真的是最聰明的！」
該名網友昨（17）日在PTT貼文，她以「去吃buffet會先拿什麼來吃？」為題，表示隔天要去吃饗食天堂，每次一去都是先衝去拿哈根達斯冰淇淋，因為通常大家進場都是排隊拿熱食，趁這時候拿冰淇淋根本可以爽挖猛吃，再搭配飲料及甜食，吃到爽之後再去拿熱食吃，到時那裡也沒人排隊了，整個用餐SOP都超順利，也讓她好奇問： 「是說大家的話去吃buffet都會先吃哪個？」
貼文一出，網友紛紛留言，「看到哪裡空就去哪裡，輪到喜歡的就拿多一點」、「鮭魚生魚片，一路吃到底，沒有在妥協的」、「都從沙拉開始耶，反正喜歡的吃一吃也差不多」、「前菜開胃菜之類小菜」、「貴的肉跟海鮮先吃7分飽再說XD」、「不先吃生魚片就不對勁」、「先繞一圈，看比較費時的先拿或先點」、「通常會先吃生魚片和肉，沒胃口的時候會先吃些生菜開胃」。
另外，也有許多網友和原PO抱持一樣想法，「冰淇淋＋1」、「其實先拿冰淇淋真的是最聰明的」、「客家人貴的先拿，然後甜點冰淇淋狂吃」、「貴＋不佔胃的先吃，答對了！冰淇淋」、「當然是冰淇淋啊，最貴又不佔胃，飽到吃不下的時候也不用為了吃冰硬著頭皮塞」。（編輯：賴禹妡）