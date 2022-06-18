睽違5年終於發文！高大牧場教「牛奶正確倒法」 網笑瘋
標榜自產自銷「熱鮮乳」在南台灣聞名的「高大牧場」，其臉書粉專近期因為「6年前」換的大頭貼突然爆紅，各路網友、名人紛紛前往朝聖，睽違多年後，高大牧場的紛絲專頁終於再度發文，這次以「如何正確倒牛奶」為主題，再次引爆話題。
高大牧場6年前臉書粉專創立時，更換了「一隻手拿鮮乳，將牛奶倒下」的意境照作為頭貼，但倒牛奶的人，似乎把牛奶罐「拿太高」，導致牛奶全灑到桌面，當初並未起討論，但6年後的近日卻被網友翻出朝聖，大讚「走太前面了，6年後才讓我們發現」、「行銷鬼才」。
而今（18）日，高大牧場後搭上風潮，相隔5年後再次更新粉專貼文，這次小編表示「如何正確倒牛奶？別說小編沒教，這就示範給你們看」，附圖中，高大鮮乳換上全新包裝，並將盒子上可愛乳牛的鼻孔上戳入兩個小洞，再用手施加力道擠出牛乳，且值得注意的是，這次圖片相當精準地將牛奶倒入杯中，小編更提醒「希望大家不要6年後才看到這篇！」
貼文一出，幾小時又有7千名網友按讚，並紛紛回應「原來高雄的乳牛都是從鼻孔噴奶啊，長知識了」、「小編是否練習了六年」、「從保存期限就看得出來，真的是最近才拍的哈哈哈」、「六年了終於學會倒進杯子裡」、「牛奶果然是要用擠的才對味」、「6年了！你是不是同一個小編」、「行銷鬼才又搞操作了」。（編輯：張志浩）