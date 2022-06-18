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送餐爭議一堆！外送員發「千字文」喊話同行：客人沒欠你

▲外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會。（示意圖／取自pixabay）
▲外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-18 17:33:39

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，因此時常產生誤會導致衝突，對此一名外送員就在看完許多爭議文章後，感性發表「千字文」向同行喊話，掀起熱議。

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該外送員在Dcard以「我是外送員，我有話想說」發文表示，自己踏入外送業已經5年多，針對近期網上不斷出現外送員與用戶的爭議文章，因此想針對「外送員心態」發表個人看法，除了抒發情緒外，也希望能向同行喊話，並列出5點詳細分析。

第一、上樓問題，原PO表示「許多外送員不願意送上樓，但撇開近期疫情問題，部分大樓不開放，過去我們外送一直都是要送上樓的，我可以直接了當的跟你說，如果連上樓都不想就不要幹外送，什麼客人跟外送員互相？人家付錢你賺錢，是在互相什麼？就算真的要互相，那他下樓了退一步你能給他什麼好處？趕緊請他開樓下大門還比較實際，跟客人吵只是浪費時間」。

第二、問客人要找錢嗎，「去便利商店、飲料店、餐廳，哪次會遇到店員問你要找錢嗎？你服務態度好、餐點完整熱度夠、速度快，客人自然會給你小費，在那問找不找錢到底是在？消費就是該收多少收多少，客人說要給你才是你的，哪還有自己用這種自以為委婉的方式跟人要小費？你不尷尬客人都尷尬了，好好的外送搞的跟強迫推銷一樣？」

▲原PO表示，希望客人在尖峰時刻能耐心等待餐點，盡量量不要導致外送員產生困擾。（示意圖／取自pixbay）
▲針對最常見的「是否上樓」，原PO認為上樓本就是應該的，與其和客人爭吵，不如盡快訂單完成。（示意圖／取自pixbay）
第三、觀感問題，「路上一些外送員，大箱歪到跟墜腸一樣，怎麼會覺得路人看到你的箱子長這樣，會想叫你平台的外送？平常出門也最基本要穿包腳的鞋子，一來比較安全，二來客人取餐時也比較不會有觀感不佳的問題，重點是路上所有遇到的路人都是你的潛在客戶，你胡搞瞎搞，又闖紅燈又亂按喇叭，人家眼裡看到的是XX外送員的標籤，結果其他外送員就因為你要被一起罵，讓更多人討厭外送員，你覺得你的單會變多嗎？」

第四、安全問題，「姑且不論那些壓車超速後，送達的餐是不是完好，我就想問你沒考慮過要是出車禍怎麼辦嗎？賠償、養傷時間乃至車修好前沒收入，甚至上新聞或討論外送員又出事。你不知道你跟小黃一樣身上有標籤很容易被放大檢視嗎？」

第五、店家沒欠你，客人更沒欠你，「有些店家出餐是真的慢，但是店家沒有欠你？搞清楚，是店家肯跟平台合作才有單可以接，對著店家大小聲並不會加速出餐速度，客人更不用說，沒他們下單你哪來的錢賺？」

▲有正妹外送員抱怨，送到加起來3.2公斤的牛奶和紅茶，讓她苦不堪言，以後再也不敢亂接單。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲原PO認為，儀容整潔、送餐道具乾淨，以及耐心，是外送員必備的元素和心態。（示意圖／記者詹鎰睿攝）
文末原PO也收起激動情緒，感性寫道「可能會有人說我的想法很奴，但沒有辦法，也許你們有能力、有其他選擇，或你們是兼職打發時間，但我沒有，不奴我就沒飯吃，且我用心對待一份工作難道就真的是奴嗎？這個工作沒有老闆所以自由，但不代表，你不能約束自己去把事情做的更好」。

貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應鼓勵原PO「辛苦了，謝謝你的付出」、「加油！自食其力好過只剩一張嘴的人」、「謝謝你對外送的用心，被你接到單的客人一定很幸運」、「這是對職業以及客人的尊重，值得尊敬」、「我不認同服務業就該畢恭畢敬、鞠躬盡瘁，但重點是你有沒有尊重自己在做的工作」、「本來就不該一竿子打翻全部的人，至少我目前遇過的外送員都是很認真人也很好的」。（編輯：張志浩）

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