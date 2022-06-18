送餐爭議一堆！外送員發「千字文」喊話同行：客人沒欠你

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第一、上樓問題，原PO表示「許多外送員不願意送上樓，但撇開近期疫情問題，部分大樓不開放，過去我們外送一直都是要送上樓的，我可以直接了當的跟你說，如果連上樓都不想就不要幹外送，什麼客人跟外送員互相？人家付錢你賺錢，是在互相什麼？就算真的要互相，那他下樓了退一步你能給他什麼好處？趕緊請他開樓下大門還比較實際，跟客人吵只是浪費時間」。
第二、問客人要找錢嗎，「去便利商店、飲料店、餐廳，哪次會遇到店員問你要找錢嗎？你服務態度好、餐點完整熱度夠、速度快，客人自然會給你小費，在那問找不找錢到底是在？消費就是該收多少收多少，客人說要給你才是你的，哪還有自己用這種自以為委婉的方式跟人要小費？你不尷尬客人都尷尬了，好好的外送搞的跟強迫推銷一樣？」
第三、觀感問題，「路上一些外送員，大箱歪到跟墜腸一樣，怎麼會覺得路人看到你的箱子長這樣，會想叫你平台的外送？平常出門也最基本要穿包腳的鞋子，一來比較安全，二來客人取餐時也比較不會有觀感不佳的問題，重點是路上所有遇到的路人都是你的潛在客戶，你胡搞瞎搞，又闖紅燈又亂按喇叭，人家眼裡看到的是XX外送員的標籤，結果其他外送員就因為你要被一起罵，讓更多人討厭外送員，你覺得你的單會變多嗎？」
第四、安全問題，「姑且不論那些壓車超速後，送達的餐是不是完好，我就想問你沒考慮過要是出車禍怎麼辦嗎？賠償、養傷時間乃至車修好前沒收入，甚至上新聞或討論外送員又出事。你不知道你跟小黃一樣身上有標籤很容易被放大檢視嗎？」
第五、店家沒欠你，客人更沒欠你，「有些店家出餐是真的慢，但是店家沒有欠你？搞清楚，是店家肯跟平台合作才有單可以接，對著店家大小聲並不會加速出餐速度，客人更不用說，沒他們下單你哪來的錢賺？」
文末原PO也收起激動情緒，感性寫道「可能會有人說我的想法很奴，但沒有辦法，也許你們有能力、有其他選擇，或你們是兼職打發時間，但我沒有，不奴我就沒飯吃，且我用心對待一份工作難道就真的是奴嗎？這個工作沒有老闆所以自由，但不代表，你不能約束自己去把事情做的更好」。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛回應鼓勵原PO「辛苦了，謝謝你的付出」、「加油！自食其力好過只剩一張嘴的人」、「謝謝你對外送的用心，被你接到單的客人一定很幸運」、「這是對職業以及客人的尊重，值得尊敬」、「我不認同服務業就該畢恭畢敬、鞠躬盡瘁，但重點是你有沒有尊重自己在做的工作」、「本來就不該一竿子打翻全部的人，至少我目前遇過的外送員都是很認真人也很好的」。（編輯：張志浩）