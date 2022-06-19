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每天上班「自慰30分」！公司祭超狂福利　員工：更放鬆了

▲西班牙一間AV公司，准許員工每天自慰30分鐘釋放壓力，雖然員工感到尷尬和吃驚，但沒想到1年後竟得到驚人成效。（示意圖／Pixabay）
▲西班牙一間AV公司，准許員工每天自慰30分鐘釋放壓力，雖然員工感到尷尬和吃驚，但沒想到1年後竟得到驚人成效。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 15:35:04

近年來新冠疫情的影響，帶給全世界巨大的衝擊，許多企業公司都快撐不下去。不過，西班牙一間AV成人公司卻願意提出一項害羞的福利政策，那就是讓全體員工，每天都可以享受半小時的自慰時光，來釋放工作帶來的壓力和焦慮，沒想到1年後意外得到很棒的成果。

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《紐約郵報》報導，位在西班牙的知名AV成人娛樂公司「Erika Lust Films」，其經營者兼AV女導演盧斯特（Erika Lust），因公司在去年受到新冠疫情的影響，她發現旗下員工各各無精打采，或是異常激動亢奮和焦慮，才決定實施這項破天荒的福利措施，准許36名員工每天自慰30分鐘。

有趣的是，盧斯特更在公司內設置一座「充電站」，不僅提供各式各樣的助性玩具，包含潤滑液、性玩具等等，電視螢幕上也播放自家公司發行的成人片，而且還有一張床，可以讓員工舒舒服服地躺著。

▲西班牙一間AV公司，准許員工每天自慰30分鐘。（示意圖／Pixabay）
▲盧斯特認為，這項福利有助於減緩員工的焦慮感，讓工作更加順利，結果也得到驚人的成效。（示意圖／Pixabay）
盧斯特表示，當宣布這項福利時，員工的確都很吃驚，也很尷尬，也慶幸換來許多回饋。不少員工坦言，透過每天的身心靈釋放，的確能讓工作更加順暢，而且還能和其他同事多了許多話題和互動，不再像以前這麼壓抑。

盧斯特說，「自慰能讓人更加放鬆，更能提升專注力，在創作上更有好處，為一個事件的完成增添許多動力，還能有助於減壓、紓解緊張，基本上，這是能緩解一天工作的最佳良藥」。

現年45歲的盧斯特，於瑞典出生，大學主修政治系女性主義，畢業後就在西班牙巴塞隆納定居，2005年就成立自己的AV公司，盼能以女性的角度，來打破以往AV都是由男性主導的迷思，同時也讓女性觀眾享受更具質感的AV影片。（編輯：詹鎰睿）


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