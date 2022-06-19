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台灣最強排隊美食是？熱狗排1.5hr　它早上點晚上才能拿

▲近日有網友分享自己去逛夜市時，發現一家賣熱狗的店家排隊要等1.5小時，讓他大開眼界。（示意圖／取自Unsplash）
▲近日有網友分享自己去逛夜市時，發現一家賣熱狗的店家排隊要等1.5小時，讓他大開眼界。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 16:41:00

隨著現在科技網路非常發達，不少坊間的美食透過民眾打卡、部落客推薦、新聞報導之後一砲而紅，往往要吃上一份都要等上好一陣時間。而近日，就有網友分享自己去逛夜市時，卻發現一間賣熱狗的攤販不僅要先登記付錢，還要等上1.5小時，讓他非常震驚，好奇有什麼魔力，沒想到貼文釣出更強的排隊美食，號稱是「早上點晚上才能拿」，引起討論。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「這間夜市的熱狗要先登記然後付錢，並且要等1.5小時......這熱狗一定有他厲害的地方，真的是大開眼界了」只見貼出的照片中，一個夜市攤販沒有奢華的招牌，僅以一個亮黃燈的招牌寫著「熱狗！每支30元」但人氣夯到破表，讓人好奇有何魔力。

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▲台中自強夜市一家熱狗如果想吃，要等上1.5個小時，引起網友熱議。（圖/爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛回應「太便宜的關係吧，現在一支熱狗都賣50了」、「管它好不好吃＝＝一支熱狗等1.5小時我絕對不等」、「熱狗老攤了，我從小吃到大，皮比較厚，但就是在地人的味道」、「台中自強夜市無誤，每次都排一堆人」、「不要再報了！不要害我下次要等2小時QQ」、「這樣的時間我完全不考慮，台灣人真的是有夠愛排隊」、「龍井自強夜市啦！台中週六才有開的夜市，吃過一次還不錯吃」、「每次都先去點一支去逛夜市哈哈哈哈，真的不錯吃又便宜」、「這間最早一支才15元，現在排成這樣了喔....」。

不過，也有網友出面表示「1.5小時算啥....嘉義阿婆玉米聽過沒，買一支烤玉米要等8小時，早上點要晚上才能拿」、「讓我想起嘉義阿婆玉米....買過一次真的嚇到，我早上開門沒多久就去買，結果要等到晚上六點多才拿到，一大堆人沒開門就去排隊了...」。

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▲說到排隊美食，網友點名嘉義阿婆烤玉米，一支烤玉米要等上8小時才能享用，眾多網紅都有朝聖過。（圖/那個女生Kiki頻道）
而事實上，網友所稱的嘉義「阿婆烤玉米」其實歷史非常悠久，販售烤玉米超過半個世紀，是觀光客、在地人都熟門熟路的一間烤玉米店，先前許多YouTuber也有前往朝聖，像是「欸你這週要幹嘛」環島時行經嘉義還一次帶了10支，而「那個女生Kiki」則是在下午一點點了烤玉米後，竟然到晚上9點半才拿到，也讓Kiki表示「我第一次遇到烤玉米可以等到8小時的」，顯見阿婆烤玉米超夯實力。（編輯張嘉哲）


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