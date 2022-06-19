台灣最強排隊美食是？熱狗排1.5hr　它早上點晚上才能拿

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「太便宜的關係吧，現在一支熱狗都賣50了」、「管它好不好吃＝＝一支熱狗等1.5小時我絕對不等」、「熱狗老攤了，我從小吃到大，皮比較厚，但就是在地人的味道」、「台中自強夜市無誤，每次都排一堆人」、「不要再報了！不要害我下次要等2小時QQ」、「這樣的時間我完全不考慮，台灣人真的是有夠愛排隊」、「龍井自強夜市啦！台中週六才有開的夜市，吃過一次還不錯吃」、「每次都先去點一支去逛夜市哈哈哈哈，真的不錯吃又便宜」、「這間最早一支才15元，現在排成這樣了喔....」。
不過，也有網友出面表示「1.5小時算啥....嘉義阿婆玉米聽過沒，買一支烤玉米要等8小時，早上點要晚上才能拿」、「讓我想起嘉義阿婆玉米....買過一次真的嚇到，我早上開門沒多久就去買，結果要等到晚上六點多才拿到，一大堆人沒開門就去排隊了...」。
而事實上，網友所稱的嘉義「阿婆烤玉米」其實歷史非常悠久，販售烤玉米超過半個世紀，是觀光客、在地人都熟門熟路的一間烤玉米店，先前許多YouTuber也有前往朝聖，像是「欸你這週要幹嘛」環島時行經嘉義還一次帶了10支，而「那個女生Kiki」則是在下午一點點了烤玉米後，竟然到晚上9點半才拿到，也讓Kiki表示「我第一次遇到烤玉米可以等到8小時的」，顯見阿婆烤玉米超夯實力。（編輯張嘉哲）