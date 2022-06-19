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7-11冰棒「優惠買法」曝光！他結帳突變0元：不知道超虧

▲每到炎炎夏日的時候，除了來上一杯清涼的手搖飲外，超商的冰棒隨處可買，成為不少人消暑的聖品。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每到炎炎夏日的時候，除了來上一杯清涼的手搖飲外，超商的冰棒隨處可買，成為不少人消暑的聖品。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-19 16:40:00

7-11近日因應夏日即將到來，推出所謂「夏日大Bingo」的活動，民眾可以使用7-11的APP或者用LINE加入7-11官方帳號都可以進行「優惠券抽獎」，最高可以抽到0元的冰品折扣，但因機率問題，諸多人都是抽到5折、7折、9折的優惠，不過也已經心滿意足。近日，就有網友分享去7-11搭配活動購買冰品的買法，引起廣大討論。

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一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「來分享一下，運氣還不錯，原本只是想要買五折而已，結果運氣好拉霸機轉到0元」只見貼出的照片，原PO購買哈根達斯櫻桃黑莓冰兩入桶裝冰，結果因為抽到兩樣冰品0元的大獎，因而整單免付錢，爽嗑免費冰品。

而其中結帳的細節在於，該名網友原本預訂是要以抽到的「五折券」進行購買，形同買一送一的概念，但在超商結帳時，店員會先依照活動利用機器拉霸決定折扣，民眾可不用急著出示優惠券，也許這次轉到的就正好是手上優惠券更低的折扣，且手上的優惠券還能省下，留到下次再使用。

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▲網友巧妙運用7-11冰品活動，結果意外獲得2樣冰品0元的折扣。（圖/7-11/全家各超商新品共享區）
貼文一出，不少網友紛紛回應「原來有優惠券還能拉霸哦.....少一次抽獎機會可惡！」、「好羨慕0元啊，真是厲害」、「哇塞，買哈根達斯的時候抽到0元，太強運了」、「先現場！後面可以再補APP優惠券就對了！」、「也就是說如果現場轉到五折，手上也是五折就能省起來，先用現場優惠還有一張五折的意思啦！」、「我也是五折券現場抽到0元超爽，還有一張五折券下次用！超級讚」。

而《NOWnews》記者日前也實際到LINE上抽取優惠券，結果抽到7折優惠，到超商購買任兩支冰品時，店員確實會直接啟動拉霸機，結果幸運轉到5折，比原先要購買使用的7折券還要更低，於是就能使用5折優惠結帳；反之如果轉出來是9折，民眾則可告知店員要使用7折券，等同於有兩次抽獎機會，選擇較低折扣的優惠購買，CP值非常高，而「夏日大Bingo」的活動也將於6月28日截止，愛吃冰的你可不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）

▲網友發現加入7-11的LINE官方帳號，每天可以抽兩次優惠券，最高可以抽到0元冰品。（圖/7-11官方LINE帳號）
▲民眾加入7-11的LINE官方帳號，每天可以抽兩次冰品優惠券，最高可以抽到0元冰品。（圖/7-11官方LINE帳號）

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