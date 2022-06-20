還在小籠包？鼎泰豐「低調神品」殺到NO.1 老饕讚爆必點
知名餐廳鼎泰豐曾被《紐約時報》推薦爲「世界十大美食餐廳」之一，其中最熱門的料理就是小籠包，對此就有網友好奇，除了小籠包以外，還有什麼品項是必點的？貼文曝光後立即引起熱議，內行老饕們紛紛點名紅油抄手及酸辣湯留言狂讚：「紅油抄手，CP值最高」、「酸辣湯、抄手、黃金蛋炒飯」。
該名網友今（20）日在PTT貼文，他以「鼎泰豐什麼菜好吃？」為題，表示之後想找家人在鼎泰豐聚餐，而鼎泰豐最知名的料理就是小籠包，想知道除此之外還有什麼好吃的品項，因此發問：「鼎泰豐有哪些菜是必點的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「排骨炒飯、四季豆、原盅雞湯、黃金流沙包」、「鼎泰豐炒飯真的頂」、「流沙包也很讚」、「芝麻小包也好好吃，超級濃郁」、「點心吃巧克力小包，兩個剛剛好」、「本人去鼎泰豐，排骨蛋炒飯見仁見智，小籠包、豆沙包、雞湯是必點外，就是小菜類」、「它的菜色都是水準之上，不用擔心踩到雷」、「炒莧菜超級好吃」、「每樣都點啊，便宜又大碗」。
不過，大多數人都秒推薦「紅油抄手」及「酸辣湯」，「不用問就是抄手」、「紅油抄手，CP值最高」、「抄手微/小辣，主要吃它的香氣，其他地方吃不到」、「抄手、酸辣湯」、「抄手好吃」、「酸辣湯、抄手」、「蝦肉紅油抄手＋蛋炒飯再來碗小酸辣湯」、「酸辣湯、抄手、黃金蛋炒飯」、「抄手炒飯酸辣湯」。（編輯：賴禹妡）